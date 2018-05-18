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Volvo Cars, Yeni Volvo S60 modelini dizel motor seçeneği olmadan satışa sunacak

Volvo Cars’ın sadece milt hybrid, plug-in-hybrid ya da bataryaya sahip elektrili motor alternatifleriyle satışa sunacağı Yeni Volvo S60, bu özellikleriyle tarihe geçecek. Yeni Volvo S60, Volvo Cars'ın geleneksel içten yanmalı motorun ötesinde uzun vadeli bir geleceğin taahhüdünü vurgulayan, dizel motor seçeneği sunulmadan üretilen ilk Volvo olacak. Model 2019’da Türkiye’de de satışta olacak.

Volvo Cars, Yeni Volvo S60 modelini dizel motor seçeneği olmadan satışa sunacak

Volvo Cars’ın sadece milt hybrid, plug-in-hybrid ya da bataryaya sahip elektrili motor alternatifleriyle satışa sunacağı Yeni Volvo S60, bu özellikleriyle tarihe geçecek. Yeni Volvo S60, Volvo Cars'ın geleneksel içten yanmalı motorun ötesinde uzun vadeli bir geleceğin taahhüdünü vurgulayan, dizel motor seçeneği sunulmadan üretilen ilk Volvo olacak. Model 2019’da Türkiye’de de satışta olacak.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:57
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Volvo Cars, Yeni Volvo S60 modelini dizel motor seçeneği olmadan satışa sunacak

2019 yılı itibari ile her yeni Volvo modeli mild-hybrid, plug-in-hibryd veya bataryaya sahipelektrikli araç olarak satışa sunulacak. Otomobil endüstrisindeki en kapsamlı otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisi anlamına gelen bu yaklaşımla Volvo Cars, Temmuz 2017’deki elektrikli otomobil taahhüdünün ilk adımlarını atmaya başladı.

“Geleceğimiz elektrikli otomobiller ve artık yeni nesil dizel motor geliştirmeyeceğiz” diyen Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam elektrikli otomobillerle olan geleceğe doğru yol alırken, içten yanmalı motor seçeneklerini de mild hybrid motorlarla değiştireceğiz. Yeni Volvo S60 ise bu stratejimizin ilk temsilcisi olacak.”

Geçtiğimiz ay Volvo Cars, 2025 yılına kadar global satışlarının yüzde 50’sini tamamen elektrikli otomobil satışlarının oluşturacağını hedeflediğine dair bir açıklama yapmıştı. Marka bu açıklamayı 2018 Pekin Otomobil Fuarı’nda yaptı ve böylece dünyanın lider elektrikli otomobil pazarı olan Çin’deki varlığını pekiştirmiş oldu.

Markanın premium orta boy sedan temsilcisi olan Yeni Volvo S60, Volvo’nun ödüllü yeni 90 ve 60 serilerinde de kullanılan ve başarısını kanıtlamış olan Ölçeklendirilebilir Ürün Mimarisi (Scalable Product Architecture - SPA) üzerine yükseliyor.  Yeni Volvo S60’ın station karoser versiyonu olan V60, bu yılın başlarında Stokholm’de tanıtılmıştı.

Yeni Volvo S60 modeli ilk etapta dört silindirli Drive-E benzinli motorlar ve iki adet benzinli plug-in-hibrit motorla satın alınabilecek. Mild hybrid versiyonlar ise önümüzdeki yıl satışa sunulacak.

Yeni Volvo S60'ın üretimi, bu sonbaharda Volvo Cars'ın Güney Carolina, Charleston’daki yepyeni üretim tesisinde başlayacak. Charleston fabrikası, Yeni Volvo S60’ı üreten tek tesis olacak ve böylece Amerikan üretimi S60’lar hem ABD’de satılacaklar hem de okyanus ötesine ihraç edilecekler.
 

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