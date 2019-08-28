Volvo Cars, "Omtanke" felsefesiyle çevre bilincine dikkat çekiyor

Volvo Cars’ın son dönemde hayata geçirdiği tasarım ve iş birlikleriyle insana ve doğaya eş oranda odaklanarak dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için çalışıyor.

Her zaman sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme gibi içerikleriyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Araçları baz alınarak oluşturulan sürdürülebilirlik politikasının Volvo Cars’taki terim anlamının özeti: ‘Omtanke’

Özen göstermek, önem vermek ve tekrar düşünmek anlamına gelen ‘Omtanke’ felsefesiyle yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Volvo Car Tukey, Gökova, Akyaka, Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleştirdiği Kitemaximum Okulu ile iş birliği yaptı.

Akyaka Lokasyonunun Yeni Adı: Volvo Kiteboard Lounge

Bu iş birliği çerçevesinde okullarda yer alan tüm markalama çalışmaları Volvo Cars’ın sürdürebilirlik konusundaki yaklaşımına atıfta bulunularak gerçekleştirildi. Geçtiğimiz senenin başında tek kullanımlık plastikleri hayatından çıkaran Volvo Car Turkey; board duşlarından su sebillerine, su tüketimine dikkat çekerken; çöp sepetlerini plastik, cam ve kağıt olarak geri dönüşüm odaklı ayrıştırdı. Bu bakış açısıyla okulda hiçbir şekilde plastik ya da tek kullanımlık plastik yer almadığı gibi; tüm dekorun ahşap olmasına özen gösterildi. Bu yaklaşıma en uygun Volvo modellerinden biri olan genç ve dinamik XC40 T3 1.5 lt de bu alan içinde sergilenmeye ve arzu edenler için test imkanı verilmeye başlandı. XC40 hem sahip olduğu 3 silindirli düşük yakıt tüketimli motoru hem de iç tasarımında sahip olduğu geri dönüştürülmüş malzemeden iç kaplamaları ile bu birliktelik mükemmel uyum sağlıyor.

Akyaka’da bulunan lokasyon Volvo Kiteboard Lounge olarak adlandırılırken, kiteboard sporuna ek olarak Azmak Nehri kenarındaki Volvo Kiteboard Lounge’da crossfit alanına da yer verildi.

İş birliğinin okulun bulunduğu lokasyonda doğal hayatı korumak adına önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Volvo Car Turkey Pazarlama ve PR Direktörü Kubilay Polat; “Dünya üzerindeki karbon emisyonlarının yüzde 14’ünden otomotiv sektörü sorumlu. Volvo Cars, son 10 yılda, egzozdan çıkan CO2 salınımını yüzde 27 azalttı. 2008’den beri bütün Avrupa operasyonlarımız yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor. Globalde ise bu oran yüzde 80. Global olarak ofislerimizden ve etkinliklerimizden tek kullanımlık plastikleri çıkararak yaklaşık 20 milyon tek kullanımlık plastiğin kullanımını engelledik. Çevre ile ilgili olarak markamız adına bu çalışmaları yaparken, gerçekleştirdiğimiz aktivitelerde de bu özelliğimizin altını çizecek çalışmalar yapmamız bize ilham verdi. Doğanın bu kadar güzel olduğu bir lokasyonda, bu güzelliğin sürdürülebilir olması için marka olarak biz de elimizden geleni yapıyoruz” diyor.