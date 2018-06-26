Vezirköprü Offroad Şölenine Hazır

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. Ayak yarışı, Vezirköprü Offroad Kulübü (VEZİROFF) tarafından 30 Haziran-01 Temmuz tarihlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Peli Parke ana sponsorluğunda organize edilecek olan yarış, orman ve seyirci etabı olmak üzere 2 farklı etaptan oluşuyor. 30 araç ve 60 sporcunun katılımıyla 30 Haziran Cumartesi yapılacak olan seremoninin ardından, Saat 12.40’da Vezirsuyu Tabiat Parkı’ndan start alacak yarışmacılar 12 km’lik Spor Toto özel etabında mücadele edecekler.



01 Temmuz Pazar Günü ise Saat 10.50’den itibaren seyircileri unutulmaz sahnelerin beklediği Peli Parke Seyirci Özel Etabı geçilecek ve bu etap TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Organizasyon 18.30’da Vezirköprü Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ödül töreni ile son bulacak.