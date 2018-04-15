VANTAGE MAYIS'TA TÜRKİYE YILLARINDA!

İngiliz devi Aston Martin’in spor otomobil segmentinde ikon modeli haline gelen Vantage serisinin en yenisi mayıs ayında Türkiye’ye geliyor. Aston Martin tarafından ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle showroom’larda yerini alacak. Safkan spor otomobil segmentinde Aston Martin kimliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Vantage modelinin yeni serisi, keskin hatları, kaslı görüntüsü, mükemmel yol tutuşu ve 4 litrelik V8 motoru ile sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.



GENİŞ İÇ KULLANIM ALANI

Yeni Vantage modelinin içi de dışı kadar muazzam bir tasarıma sahip. Uzun, akışkan kıvrımların yerini keskin, net çizgilere bıraktığı dinamik ve net hatlara sahip spor otomobil kokpiti, aracın agresif yönüne vurgu yapıyor. Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya dokunsal ve kolay kullanım imkanı da mevcut. Aynı şekilde, değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden ayrılıyor. Depolama alanı açısından da cömert olan iç mekanda, koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor.



510 PS GÜÇ ÜRETİYOR

Alt yapısı tamamen yenilenen Vantage’ın kalbi Aston Martin’in yeni 4 litrelik alaşım çift turbolu V8 motoru ile atıyor.Optimum ağırlık merkezi ve mükemmel yarı yarıya ağırlık dağılımı için şasede mümkün olduğunca alçak seviyeye ve arkaya yerleştirilen bu yüksek performanslı ve verimli motorun sağladığı güç, *245g/km CO2 salımına rağmen 6000 devirde 510PS, 2000-5000 devir arasında ise 685Nm seviyelerinde. Vantage 1530 kg boş ağırlığı ile güç-ağırlık ve tork-ağırlık oranlarında müthiş bir performansa sahip. Bu özellik, gaza basıldığında gözler önüne seriliyor.

0-100 3.5 SANİYE

Ateşleme, egzoz ve motor yönetim sistemlerinde detaylı ayar yapma imkanı, Vantage’ı büyüleyici bir karaktere ve fon müziğine kavuşturuyor. Vantage, devasa gücünü ve torkunu arkaya monte edilmiş sekiz vitesli ZF otomatik şanzıman donanımı ile arka tekerleklere iletiyor. 0’dan 60mph’a 3,5 saniyede çıkabilen ve maksimum 195mph hıza ulaşabilen otomobil, Dinamik Stabilite Kontrolü ve Dinamik Tork İletimi gibi kapsamlı dahili elektronik sistemleriyle maksimum kontrol ve sürüş keyfi sağlıyor.