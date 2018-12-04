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V-Araba ile araçlar takip altında

Vodafone’un yeni V-Araba ürünü ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlayabilecek.

V-Araba ile araçlar takip altında

Vodafone’un yeni V-Araba ürünü ile araç sahipleri otomobillerini uzaktan takip ederek güvende olup olmadığını anlayabilecek.

04 Aralık 2018 Salı 15:42
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V-Araba ile araçlar takip altında

Vodafone’un yeni ürünü V-Araba ile otomobiliniz her an her yerde takibiniz altında olacak. Vodafone’un V-Yaşam markası altında Arvento işbirliğiyle sunduğu, V-Yaşam mobil uygulamasıyla kurulabilen V-Araba ile araç sahipleri, araçlarını nereye park ettiklerini “Aracımı Bul” moduyla anında hatırlayabiliyor. “Park Modu” ile araçlarının bulunduğu yerden hareket ettirildiğinde uyarı mesajı alan araç sahipleri, “Seyahat Modu” ile araçlarının hangi gün nerede kullanıldığını bilerek seyahat geçmişini takip edebiliyor; “Vale Modu” sayesinde araçlarını izleyebiliyor ve nereye park edildiğini görebiliyor; “Servis Modu” ile de araçlarının servis durumunu takip edebiliyor ve arıza durumunda mesaj alabiliyor.

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V ArabaVodafoneAraçlarTakip
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