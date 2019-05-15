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Universal McCann & Awarion MIXX Awards Europe 2019 shortlist’inde!

Toyota Hybrid için hazırladıkları dijital kampanya ile Universal McCann ve Awarion, MIXX Awards Türkiye 2019’da kazandıkları ödülün ardından MIXX Awards Europe 2019’da da aday gösterildi.

Universal McCann & Awarion MIXX Awards Europe 2019 shortlist’inde!

Toyota Hybrid için hazırladıkları dijital kampanya ile Universal McCann ve Awarion, MIXX Awards Türkiye 2019’da kazandıkları ödülün ardından MIXX Awards Europe 2019’da da aday gösterildi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:37
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Universal McCann & Awarion MIXX Awards Europe 2019 shortlist’inde!

Interactive Advertising Bureau (IAB) tarafından dijital pazarlamada ezber bozan yaratıcılığı ve teknik inovasyonu ödüllendirmek amacıyla düzenlenen MIXX Awards Europe 2019 shortlist’inde Universal McCann (UM) ve Awarion, “Programmatic Advertising” kategorisinde Toyota Hybrid için tasarladıkları dijital kampanya ile yer alıyor. MIXX Awards Türkiye 2019’da “Ev-Dışı Dijital” kategorisinde Altın MIXX ödülünün sahibi olan UM ve Awarion ortaklığındaki kampanya, hibrit araçlarla ilgili farkındalığı artırmak için tasarlandı.

20 yaş üstü, şehirli araç sahipleri ve yeni araç almak isteyen profesyonellere yönelik hazırlanan kampanya kapsamında hibrit araçların düşük yakıt tüketimi, sıkışık trafikte kendi sistemi içinde elektrik motorunu kendi şarj edebilmesi ve sessiz çalışmaya bağlı sürüş konforu gibi özellikler öne çıkarıldı. Kampanya için İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu 5 farklı lokasyonda dijital ekranlar kiralandı. Bu ekranlarda gösterilmek üzere canlı trafik verileri kullanılarak Toyota Hybrid özelliklerini anlatan kreatifler hazırlandı ve “yoğun trafik” canlı bir haritada ekranlarda gösterildi. Toyota Hybrid otomobil sahiplerinin yoğun trafikte hem benzin hem de elektrik kullanarak “büyük tasarruf” sağladığı gösterildi.

MIXX Awards Europe 2019, 4-5 Haziran tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleşecek.

Kampanya Künyesi:
Kampanya adı: Toyota Hybrid Cars
Reklam veren: Toyota / Toyota Hybrid
Ajanslar: Universal McCann & Awarion
Pazarlama Direktörü: Barış Erdim (Toyota)
Pazarlama İletişim Müdürü: Murat Güney (Toyota)
Pazarlama İletişim Yöneticisi: Sezen Yeşiltaç (Toyota)
Dijital Medya Direktörü: Taylan Koru (UM)
Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Emre Yapıcı (UM)

Dijital Medya Yöneticisi: Melih Koç (UM)
Operasyon Uzmanı: Dilara Yağkan, Kaan Kulu (UM)
Proje Yöneticisi: Alp Ayhan (Awarion)
 

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