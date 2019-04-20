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TVS'nin yeni modelleri Türkiye'de

İsotlar Motor A.Ş.’nin distribütörlüğünü yaptığı TVS markasının Euro4 onaylı araçları RTR 200, Jupiter ve Wego modelleri şimdi Türkiye’de.

TVS'nin yeni modelleri Türkiye'de

İsotlar Motor A.Ş.’nin distribütörlüğünü yaptığı TVS markasının Euro4 onaylı araçları RTR 200, Jupiter ve Wego modelleri şimdi Türkiye’de.

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:28
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TVS'nin yeni modelleri Türkiye'de


Motosiklet dünyasının güçlü markalarından TVS, merakla beklenen yeni TVS Apache RTR 200, Wego ve Jupiter modellerini Türk müşterilerinin beğenisine sundu. Kalite, işçilik, tasarım ve konfor konusunda iddialı araçlar güçlü ve ekonomik motorları sebebiyle tercih ediliyor.

Pratikliği, ekonomiyi ve stili tek noktada buluşturarak sunduğu özelliklerle hem kişisel hem de ticari kullanımlar için mükemmel bir yol arkadaşı olarak karşımıza çıkan TVS’nin RTR 200, Jupiter ve Wego modelleri konfor ve keyfi bir arada sunmayı vaat ediyor.

Euro-4 standartlarını karşılayan araçlar enjektörlü motorları ile yüksek performans sergilerken yakıt ekonomisinden de ödün vermiyor. Yenilikçi motor bağlantıları daha yumuşak bir sürüş için titreşim hissini minimuma indiriyor. Orantılanmış ağırlığı sayesinde yoğun trafik koşullarında dahi kolay kullanım sağlayarak kullanıcısına yardımcı oluyor. Konforlu sele dizaynı, iki kişilik kullanımlarda sürücüye ve yolcuya rahat bir seyahat imkanı sunuyor. Birbiri ile tam uyumlu çalışan süspansiyon ve fren sistemi dengeli bir frenleme ile güvenli sürüşü en üst kademelere çıkarıyor.

Zengin renk seçenekleri ile sunulan modeller 19 Nisan’da yetkili TVS bayilerindeki yerini alacak.

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