Türkiye’nin en büyük motosiklet veri havuzu Cardata’da!

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Özellikle gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleriyle hem ‘0’ hem de ikinci el motosikletlerin güncel fiyatlarını sürekli olarak kontrol ediyoruz. Veri havuzumuzda ise, ülkemizde satılan tüm motosiklet markalarının model, model yılı, opsiyonları, silindir hacimleri gibi bir çok önemli kategori bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ile ikinci el araçlara ait bilgileri; şirketler ve tüketicilerle buluşturan bir CDİ Otomotiv A.Ş. markası olan Cardata, buradaki deneyimini artık motosiklet sektörüne de taşıdı. Ülkemizde faaliyet gösteren 15’ten fazla motosiklet markasının ‘0’ kilometre ve ikinci el fiyatları ile detaylı teknik datalarını bir araya getiren Cardata, bu önemli verileri finans ve sigorta sektöründeki öncü firmalarla paylaşmaya başladı. Cardata’nın motosiklet dataları 2010-2019 yılları arasında ülkemizde satışa çıkarılan motosikletlerin tüm satış değeri bilgilerini kapsarken, sürekli güncellenerek Türkiye’nin en büyük ve dinamik motosiklet veri havuzunu oluşturuyor.

Türkiye’de ilk ve tek!

Motosikletin bilgi erişimi açısından zor bir sektör olduğunu ifade eden Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Cardata olarak, kurumsal ve doğru verilere dayanan motosiklet sektörü datasını Türkiye’de ilk ve tek olarak sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleriyle hem ‘0’ hem de ikinci el motosikletlerin güncel fiyatlarını sürekli olarak kontrol ediyoruz. Veri havuzumuzda ise, ülkemizde satılan tüm motosiklet markalarının model, model yılı, opsiyonları, silindir hacimleri gibi bir çok önemli kategori bulunuyor. Motosiklette sunduğumuz teknik data setleri finans ve sigorta başta olmak üzere bir çok firmanın hayatını kolaylaştırıyor” bilgisini verdi.