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TÜRKİYE’DE HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARI 5’E KATLANDI

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:28
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Türkiye’de yılın ilk 9 aylık döneminde hibrit otomobil satışları bir önceki yıla göre 5’e katlanırken, bu teknolojinin öncü ve lider markası Toyota’nın hibrit satışları da yüzde 457 oranında artış gösterdi. ODD verilerine göre Türkiye’de geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül döneminde 551 adet olan hibrit satışları, bu yılın aynı döneminde 2 bin 747 adete yükseldi.

TÜRKİYE'DE HİBRİT OTOMOBİL SATIŞLARI 5'E KATLANDI
2016 yılında toplam hibrit satışları ise 1.038 adet olmuştu. Hibrit otomobil satışlarındaki bu artışlarda hibrit otomobillere verilen ÖTV teşviği ile çevreci teknolojilerin tüketiciler tarafından daha çok tanınmasının rolünün büyük olduğu da ortaya çıkmış oldu.

Türkiye’de satılan her 100 hibrit otomobilden 93’ü Toyota olurken, hibrit otomobil satışlarında birinciliği Türkiye’de üretilen “ilk hibrit” model olan Toyota C-HR Hybrid aldı. Toyota C-HR Hybrid, üretilmeye başlandığı geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana 2000’den fazla satış gerçekleştirdi. 

Toyota, 20 yıl önce sunduğu ilk seri üretim hibrit otomobil Prius ile otomotiv sektöründe yeni bir segment yaratırken, bugün dünyadaki hibrit satışları da 11 milyonu geçti. Avrupa’da 7 farklı güç ünitesiyle 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Toyota Avrupa’nın satışlarının yüzde 40’ını da hibritler oluşturuyor.

Toyota, Türkiye otomotiv pazarında ise; C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Auris Hybrid, Auris Touring Sports Hybrid ve Prius olmak üzere 6 hibrit modelle yer alıyor. Toyota’nın hedefi 2020 yılında her Toyota modelinin bir bibrit versiyonunu sunmak.




 
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