Türkiye neden yeni otomotiv merkezi oldu?

● Türkiye’de 2017’de, bir önceki yıla göre %14 artışla, Türkiye’de 1,75 milyon adet otomobil üretildi.

● Türkiye, Avrupa’nın 5., dünyanın ise 14. en büyük otomobil üreticisi.

● Türkiye’de sadece imalat yapılmıyor; otomobil tasarımı üzerine 132 adet AR-GE merkezi faaliyet gösteriyor.

● Ford, Fiat ve Daimler gibi global Orijinal Ürün Üreticileri (OEM), Türkiye’de fabrikalar çalıştırıyor. 2000-2017 yılları arasında OEM’ler Türkiye’deki operasyonları için 14 milyar dolar yatırım yaptı.

● Türkiye’de üretilen otomobillerin %77’si başka ülkelere ihraç ediliyor.

Türkiye’nin zaten büyümekte olan motorlu araçlar sektörü, bir dizi faktör dolayısıyla dönüşüm geçiriyor.

İş Gücü

Türkiye, hem çok yetenekli hem de düşük maliyetli bir iş gücüne sahip olmak gibi şanslı bir pozisyona sahip. Türkiye’de saat başına ücret ortalaması 6 Euro iken, AB ülkelerinde bu 24 Euro. Bu, Türkiye’yi çok uluslu OEM’ler için otomobil üretme bakımından tercih edilen bir yer haline getiriyor. Yabancı yatırımın bu kadar yüksek olmasının sebebi de bu.

Türkiye’nin 80 milyonluk büyük bir nüfusu var ve artmaya devam ediyor. Eğitim standartları iyi ve öğrenciler değerlendirilebilir yeteneklerle mezun oluyor.

Konum

Türkiye; Avrupa ve Asya’nın, Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir konuma sahip. AB üyeleri Yunanistan ve Bulgaristan ile Ortadoğu ve eski Sovyet cumhuriyetleri ile sınır komşusu. İstanbul yakınındaki Ambarlı dahil olmak üzere çok sayıda büyük limanı ve havaalanları ile iyi bir karayolu ve demiryolu ağına da sahip. Türkiye’yi imalat ve ihracat merkezi yapmak için gereken avantajlı konum ve altyapı tam olarak mevcut.

Tabii ki, Türkiye’nin güneyinde, Irak ve Suriye sınırlarını geçmek şu anda daha zor ancak bu bölgedeki ilişkilerin gelişmesi halinde, Türkiye dört bir yanındaki sınırlardan ihracat yapabilir.

İş odaklılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türk hükümeti, dünya genelinde bazı eleştirilerin hedefi oluyor ancak yabancı yatırımları aktif şekilde davet ediyor ve Çin, ABD ve AB ülkeleri ile yakın bağlar kuruyor. Mümkün olduğu kadar ‘iş dostu’ olmaya gayret ediyor.

Türkiye, AB üyesi değil ancak AB ile gümrük birliği içerisinde. Yani mallar, iki taraf arasında serbestçe dolaşabiliyor. Bu da, Türkiye’nin endüstri standartlarını AB ile uyumlu hale getirdiği anlamına geliyor. Hükümetin ayrıca; veri gizliliği, müşteri ilişkileri, piyasal refahı ve uluslararası roaming konularında yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor. Veri koruma yasalarının, AB’nin GDPR inisiyatifini yakından takip etmesi bekleniyor.

Türkiye’de gelirler ve yaşam standartları yükseliyor. Otomobil sahipliği artıyor ancak hâlâ Avrupa ortalamasının gerisinde. Fakat bu durum, uluslararası araç markalarının hem iç piyasaya satış hem de ihracat yapması için bir fırsat sağlıyor. Ayrıca, hükümetin desteklediği ‘Yerli Otomobil’ projesi halen geliştirme aşamasında. Bu projede, internete bağlı ve elektrikli araç teknolojileri kullanılacak.

Türkiye’de akıllı araçlar

PWC, Türkiye’de ulaşım ve otomobil endüstrisinin geleceğini araştırdı. Araştırmaya göre, daha genç ve teknoloji odaklı sürücülerin talepleri, önümüzdeki 10-15 yıl içinde sektörü dönüştürecek. Bu gruptaki sürücüler; esnek, talep bazlı bir ulaşım hizmetini tercih ederek, geleneksel olan otomobil sahipliği modeline soğuk bakıyor. Geleneksel otomobil sahipliğinin yanı sıra, aralarından seçim yapabilecekleri bir dizi araç ve ulaşım çözümüne sahip olmak istiyorlar. Örnek olarak:

● Elektrikli ve hibrit araçlar

● Araç paylaşım servisleri

● Otonom araçlar

● Son çıkan teknoloji ve yazılımlarla anında güncellenebilen, internete bağlı otomobiller.

Türkiye’deki OEM’ler ve araç bayileri, internete bağlı otomobillerin müşterilere sunabilecekleri avantajlara ilgi gösteriyor. İnternete bağlanabilen otomobil teknolojisi, araç bayilerinin de müşterileri ile daha iyi ilişkiler kurmalarına, daha fazla kişiselleştirilmiş ve uygun pazarlama faaliyetlerinde bulunmalarına yardım ediyor.

Bright Box olarak, yapay zekaya öncelik veren teknoloji platformumuz Remoto’yu Türkiye’ye getirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu platform, OEM’ler ve bayilerin şu hizmetleri sunmalarına yardımcı oluyor:

● Mobil aplikasyonlar kullanılarak araçların uzaktan kontrol edilmesi

● Lokasyon servisleri

● Bayilerle doğrudan iletişim

● Uzaktan araç muayenesi

● Otomatik servis hatırlatmaları ve daha fazlası

● Araç paylaşım servisleri

Parlak bir gelecek

‘İnternete bağlı otomobil’ teknolojisi, yeni araba üretimi ve araç bayilerine entegre oldukça; Türkiye, yenilikçi bir otomotiv merkezi olma konumunu güçlendirecek, daha genç ve teknoloji odaklı sürücüler tarafından talep edilen hizmetleri sunma potansiyeline sahip olacaktır.

Bright Box’ın veri işleme ile veri güvenliği ve gizliliği konusundaki uzmanlığı da Türkiye’deki OEM’ler ve bayilerin, hükümetin yeni veri koruma düzenlemelerine yönelik tasarısına uymalarına yardımcı olacak. Bright Box, şu adımları atacak:

● İç piyasadaki veri barındırma ve işleme hizmetleri kullanılarak kurumsal çözümlerin uygulanması

● Otomobillerin yalnızca yerel mobil veri sağlayıcıları üzerinden internete bağlanması ve uluslararası roaming’e gerek kalmaması

● Yeni yasalar çıktıkça, bunlara uyumun sağlanması

Hükümet, büyük motorlu araç markaları ve diğer devletlerle ilişki kurmak için aktif şekilde gayret gösterirken ve internete bağlanma teknolojisine sahip yeni elektrikli otomobil projesine destek verirken, Türkiye’de ‘Bright Box’ için parlak bir gelecek beklentisi içindeyiz.