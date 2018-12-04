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Türk Traktör'de görev değişimi

TürkTraktör’de yaklaşık 9 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Marco Votta, 1 Ocak 2019 tarihinde bayrağı Aykut Özüner’e teslim ediyor.

Türk Traktör'de görev değişimi

TürkTraktör’de yaklaşık 9 yıldır Genel Müdür olarak görev yapan Marco Votta, 1 Ocak 2019 tarihinde bayrağı Aykut Özüner’e teslim ediyor.

04 Aralık 2018 Salı 15:55
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Türk Traktör'de görev değişimi

Türkiye traktör pazarının en köklü üreticisi TürkTraktör’ün yaklaşık 9 yıldır Genel Müdürlüğünü sürdüren Marco Votta, görevini Aykut Özüner’e devrediyor.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla TürkTraktör’deki görev süresi dolan Marco Votta çalışmalarına CNH Industrial’in Türkiye, Kafkas & Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Asya Pasifik Bölgesi Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak devam edecek.

Bu görev değişimi çerçevesinde TürkTraktör’de Genel Müdürlük bayrağını, 4 yıldır Zer Merkezi Hizmetler Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan Aykut Özüner, 1 Ocak 2019 tarihinde Marco Votta’dan teslim alacak.

Koç Holding CEO’su ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada Marco Votta’nın liderlik ettiği başarılı çalışmaları ile TürkTraktör’e önemli katkılar sağladığını belirtti. Levent Çakıroğlu, “Ülkemizde kesintisiz 12 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, Marco Votta’nın Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye traktör pazarındaki konumunu daha da güçlendirirken; önemli ihracat hamleleri gerçekleştirdi ve küresel pazarda büyümesini sürdürdü. Kendisine, Topluluğumuza verdiği emekler ve başarılı çalışmaları için teşekkür ediyor, CNH Industrial içerisinde alacağı yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

TürkTraktör Genel Müdürlüğü’ne atanan Aykut Özüner’in Koç Topluluğu’nda uzun yıllardır önemli görevlerde bulunduğuna dikkat çeken Levent Çakıroğlu, “Aykut Özüner’in uzun yıllara dayanan deneyimi ile liderlik edeceği TürkTraktör’ün, Topluluğumuz’a, CNH Industrial’a ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inancımız tam” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk traktör ihracatıyla birlikte bugüne kadar toplam 130’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer alıyor. Koç Topluluğu ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i ise BIST’de işlem görüyor.

Aykut Özüner Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Aykut Özüner, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu’nda başlayan Özüner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.’ye katıldı. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv’de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yaptı.

2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalıştı. Aykut Özüner, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv’de göreve başladı. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2014 yılında Satınalma hizmetleri sunan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atandı.

Son 4 yıldır Zer şirketinin Genel Müdürlüğünü yürüten Aykut Özüner, 1 Ocak 2019 tarihinde TürkTraktör Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayacak.

Son Güncelleme: 05.12.2018 09:53
Anahtar Kelimeler:
OtovitrinTürk Traktör
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