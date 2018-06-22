TUR ASSİST VE WOWWO’DAN İŞ BİRLİĞİ!

1996 yılından bu yana yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, banka kredisi ve kefile ihtiyaç duyulmadan güvenilir ikinci el araç sahibi olma çözümleri sunan Wowwo ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Wowwo, anlaşmalı oto eksperler aracılığıyla ekspertiz işlemi yapılan otomobiller için 1 yıl veya 25.000 kilometre boyunca Tur Assist’in ikinci elde garanti hizmeti Warranty Pratik’i ücretsiz olarak sunacak. Ayrıcalıklı ikinci el otomobil garantisiyle güvenli bir şekilde yola çıkacak olan sürücüler ayrıca, Tur Assist çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat yol yardım hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

Yeşil Holding’in iştiraki olan Wowwo ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Warranty Pratik hizmeti kapsamında motor ve şanzıman gibi birçok değerli parçanın mekanik ve elektrik kaynaklı arıza risklerine karşı garanti altına alındığını belirtti. Fenercioğlu, “Öte yandan kapsamlı yol yardım hizmeti, ikame araç ve konaklama hizmeti gibi birçok ayrıcalıklı seçenek de Wowwo müşterilerini bekliyor. Sunduğu ödeme çözümleriyle otomobil pazarına yeni bir soluk getiren Wowwo ile olan iş birliğimizin iki marka için de hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’deki otomotiv sektöründe ikinci el otomobil garanti hizmetlerini 2003 yılından bu yana başarıyla sağlayan tek şirket olma özelliği gösteren Tur Assist, otomobil garanti paketleriyle sunduğu teminatların yanı sıra bünyesinde barındırdığı asistans hizmetleriyle de kullanıcıların yüzde yüz memnuniyetini hedefliyor. Warranty Pratik ve Warranty Plus ikinci el otomobil garanti paketleri, araçlara artı değer katıyor. Ayrıca sürücüleri, araçlarında meydana gelebilecek beklenmedik masrafların finansal yüklerine karşı koruma altına alıyor.

