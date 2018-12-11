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Tur Assist ve Magdeburger İşbirliği!

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda tüketicilerin yanında olan Tur Assist, hizmet verdiği kurumsal şirketler arasına Magdeburger Sigorta’yı da ekledi. Tur Assist, gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Magdeburger Sigorta’ya yol yardım, konut yardım ve iş yeri yardım hizmetleri konusunda destek verecek. Söz konusu anlaşma ile çalıştıkları sigorta şirketi sayısını 22’ye çıkardıklarını belirten Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana stratejik bir iş ortağı olarak gördüğümüz sigorta şirketlerinin hizmet kalitesi ve karlılığını artırmak hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için pazarın ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek yenilikçi ürün ve projelerle asistans sektöründeki liderliğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Tur Assist ve Magdeburger İşbirliği!

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda tüketicilerin yanında olan Tur Assist, hizmet verdiği kurumsal şirketler arasına Magdeburger Sigorta’yı da ekledi. Tur Assist, gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Magdeburger Sigorta’ya yol yardım, konut yardım ve iş yeri yardım hizmetleri konusunda destek verecek. Söz konusu anlaşma ile çalıştıkları sigorta şirketi sayısını 22’ye çıkardıklarını belirten Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, “Kurulduğumuz günden bu yana stratejik bir iş ortağı olarak gördüğümüz sigorta şirketlerinin hizmet kalitesi ve karlılığını artırmak hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için pazarın ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek yenilikçi ürün ve projelerle asistans sektöründeki liderliğimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

11 Aralık 2018 Salı 11:50
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Tur Assist ve Magdeburger İşbirliği!

İspanyol Mapfre Asistencia’nın Türkiye iştiraki olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda 6 bini aşkın birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, gerçekleştirdiği işbirlikleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda hizmet verdiği marka sayısını her geçen gün artıran Tur Assist, son olarak Magdeburger Sigorta ile iş birliği anlaşması imzaladı. 1844’te Almanya’da kurulan Magdeburger Sigorta, yol yardım, konut yardım ve iş yeri yardım hizmetlerini Tur Assist’ten alacak. Magdeburger Sigorta, sigortacılık ve finans sektöründe deneyimli ve yetkin kadrosu ile komple sigorta hizmetleri sunuyor.

11 milyonu aşkın müşteriye hizmet veriyor!

Hali hazırda 21 sigorta şirketi ile çalıştıklarını, Magdeburger Sigorta ile bu sayıyı 22’ye çıkardıklarını anlatan Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, konuyla ilgili açıklamasında: “Türkiye’de sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere çok sayıda farklı sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Tur Assist olarak 43 ülkede faaliyet gösteren Mapfre Asistencia’nın da uluslararası deneyim ve uzmanlığını arkamıza alarak Türkiye’de asistans hizmetlerinin yönünü belirlemeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana stratejik bir iş ortağı olarak gördüğümüz sigorta şirketlerinin hizmet kalitesi ile karlılığını artırmak hedefiyle çalışıyor, bunun için pazarın ihtiyaçlarını, eğilimlerini takip ederek yenilikçi ürün ve projelerle asistans sektöründeki liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 11.12.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
Tur AssistIşbirliği
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