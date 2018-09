Tucson, yeni 1.6 lt dizel motoruyla liderliğe oynuyor

Satışa sunulduğu 2004 yılından bu yana tüm pazarlarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, merakla beklenen makyajlı versiyonuyla nihayet satışa sunuldu. Dış ve iç mekanındaki dokunuşlarla üçüncü nesil makyajlı Tucson, artık çok daha iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de premium rakiplerine göz dağı vermiş oluyor.

Türkiye’deki görevine 1 Ağustos’ta başlayan Başkan ve CEO Ickkyun Oh, yeni modelle ilgili “Tucson, hızla büyüyen SUV segmentine paralel olarak, Hyundai’nin Türkiye’de de en çok satan modellerinden biri. Ayrıca Hyundai olarak büyümeye ve gelişimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni

Tucson'un bu konuda elimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz” dedi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise, “Cesur tasarımı, yüksek güvenlik seviyesi ve yeni nesil 1.6 litrelik dizel motoruyla hem yeni hem de sadık tüketicilerimizi etkilemeyi arzuluyoruz. Tucson modelimizden bu yıl toplam olarak 6.000 adet satmayı hedefliyor ve bu modelimizin başarı hikayesini sürdürmesini dört gözle bekliyoruz” dedi.

Daha zarif bir tasarım

Hyundai Tucson, basamaklı ızgarası, LED farları, geniş girişli ön tamponu, ikiye ayrılmış sis farları ve gündüz sürüş lambalarıyla dikkat çekiyor. Öndeki değişim ile sportifliğini zinde tutan otomobil, arka tarafta da benzer yeniliklere imzasını atıyor. Köşeleri yumuşatılan arka farlara LED özelliği eklenirken, tamponun alt kısmı ve egzoz çıkışları da değişen diğer parçalar. Ayrıca, yeni tip 19 inç jantlar ile hareket eden otomobil son derece ilgi çekiyor.

İç mekan da yenilendi

Yeni Tucson, gelişmiş güvenlik özellikleri ve Qi kablosuz şarj sistemi dahil olmak üzere yeni iç mekanıyla da öne çıkıyor. Havalandırma ızgaralarının tasarımı değiştirilirken üzerine eklenen krom kaplamalarla da daha şık bir görünüm elde edilmiş. Kokpitin üst kısmı tamamen değişirken aynı zamanda alt kısımla birleşim yeri de deriyle kaplanarak daha modern ve daha kaliteli bir his sunuluyor. i30 ve Santa Fe modellerinde de kullanılan 8 inç dokunmatik multimedya sistemi de aracın bir diğer yeni özelliği.

Yeni güvenlik donanımları

Euro NCAP (5 Yıldız) ve IIHS (Top Safety Pick Plus) gibi çarpışma testlerinden en üst seviye sonuçları alarak ne denli güvenli olduğunu kanıtlayan Hyundai Tucson, makyajlı versiyonuyla da bu geleneğini devam ettiriyor. Tucson, 360 derece kamera sistemi sayesinde artık park ve en dar alanlardaki manevralarda üst düzey konfor sunmuş oluyor. Aracın dört bir yanındaki kameralar sayesinde en sıkışık alanlarda bile rahatlıkla park imkanı sunuyor.

Tucson, Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Hız Sabitleyici, Stop&Go, Sürücü Dikkat Uyarısı gibi genişletilmiş özellikleriyle daha da yüksek satış adetlerine ulaşmayı hedefliyor.



1.6 litre dizel motor ve HTRAC 4x4 Çekiş Sistemi

Hyundai Tucson’un makyajla beraber gelen en önemli yeniliği şüphesiz 1.6 litrelik dizel motoru ve yeni nesil HTRAC elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi. Ana rakiplerinin dizel otomatik satış oranı yüzde 70’den fazla olduğundan, Tucson da merakla beklenen yeni nesil Euro 6D normundaki 1.6 litre dizel motoruyla rekabete ortak olacak. 136 beygir gücündeki yeni motorun 320 Nm maksimum torku, aracı verimli bir şekilde ivmeletirken aynı zamanda 4.8 litrelik karma tüketimiyle de son derece ekonomik bir tablo çiziyor.

Tucson’un şehirli otomobil konseptinin haricinde off-road kullanımında da kabiliyeti son derece yüksek. Yerden yüksek yapısını her zaman bir avantaj olarak kullanan C Crossover araçlar, aynı zamanda 4x4 çekiş sistemiyle de kullanıcısına hem güven hem de sürüş keyfi yaşatıyor. Tucson bu zevki yeni nesil HTRAC çekiş sistemiyle sunuyor. Sistem, sol ve sağ tekerlekler arasındaki frenlemeyi kontrol etmek için araç hızını ve yol koşullarını izliyor ve virajlarda veya kaygan yollarda sürüş sırasında güvenliği sağlamak için ön-arka tekerlekler arasındaki denge gücünü sağlıyor. Ayrıca araç sağa veya sola dönerken, tekerleklerdeki fren kuvveti kontrolü ile bozuk yollarda bile maksimum güvenlik sağlanıyor. HTRAC, gaz pedalına uygulanan güç ile en uygun performansı, ön ve arka tekerleklere dağıtıyor. Fakat, Sport modda iken arka tekerleklerdeki güç aktarımını en üst düzeye çıkararak dinamik sürüş hissi sağlıyor. Eco modda ise sadece ön tekerleklerle hareket ederek yakıt ekonomisi elde etmiş oluyor.

Bu sistem, geleneksel 4x4 çekiş sistemleriyle büyük benzerlik gösteriyor. Fakat, HTRAC çekiş sisteminin fonksiyonları ve çalışma prensibi, sürüş moduyla seçilerek dinamizmi değiştirebiliyor. Gösterge tablosundan da ön veya arka lastiklerin ne kadar çekiş yaptığını da takip etmek mümkün. Böylelikle hem sürüş keyfi artırılıyor hem de yakıt ekonomisi ön planda tutulmuş oluyor.

Fiyatlar ve donanım seviyeleri

Tucson’da üç farklı donanım ve üç tip motor var. Giriş seviyesi Style paket ile başlarken serinin en dolu ve en konforlu versiyonu ise Elite Plus. Yeni Tucson, 167.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken dizel otomatik versiyonun en yüksek donanım ise 259.700 TL fiyat etiketine sahip.