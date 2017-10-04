banner181
Ana SayfaOTOVİTRİN

Trio Mobil, Barcelona IoT World Congress'e katıldı

04 Ekim 2017 Çarşamba 13:42
Bu haber 82 kez okundu

Araç takip sistemleri ve nesnelerin interneti (IoT) alanında teknoloji üreten Trio Mobil, dünyanın önde gelen yaklaşık 250 IoT şirketinin katıldığı, Barcelona IoT World Congress'te tek Türk firması olarak ülkemizi temsil ediyor. Bilişim ve nesnelerin interneti alanında dünyanın en önemli kongrelerinden biri olarak kabul edilen etkinlikte Trio Mobil de global devlerle aynı sahnede yer almanın gururunu yaşıyor.

Trio Mobil, Barcelona IoT World Congress'e katıldı
Bilişim ve nesnelerin interneti alanında dünyanın en önemli kongrelerinden biri olarak kabul edilen Barcelona IoT World Congress'te Trio Mobil global devlerle aynı sahnede yer alarak Türkiye’yi temsil eden tek Türk firma olmanın gururunu yaşıyor. IoT’nin iş dünyasını ve endüstriyi nasıl değiştirip, dönüştüreceğini göstermeyi amaçlayan kongrede Trio Mobil de IoT kimliği ve sergilediği ürünleriyle göz dolduruyor.

 
Dünya devleri arasında tek Türk markası
Barselona’daki Grand Venue’da gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan kongre çerçevesinde düzenlenen fuarda Hol 5’teki 161 numaralı stantta yer alan Trio Mobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ataklı, IoT ve bilişim sektöründen dev oyuncularla aynı platformda bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını aktararak şunları söyledi: “IoT alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden birinde Türkiye’yi temsil eden tek yerli marka olma başarısını göstermenin gururunu yaşıyoruz. Global devlerle aynı sahnede olmak oldukça keyifli. Önümüzdeki dönemlerde böyle önemli etkinliklere Türkiye'den daha fazla şirketin katılımıyla gövde gösterisi yapacağımız günleri görmeyi temenni ediyoruz.”
 




 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.