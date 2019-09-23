Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
100021
ALTIN
280.399
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1218
EURO
6.2958

Toyota’nın hibrit satışları 14 milyonu aştı

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı. Toyota’nın 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarındaki hibrit satışları da 328 bin 23 adet olarak gerçekleşti. Bununla Toyota’nın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 50 civarında oldu.  Toyota’nın Avrupa’daki hibrit otomobil satışları da 2 milyon 494 bin 263 adete yükseldi.

Toyota’nın hibrit satışları 14 milyonu aştı

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı. Toyota’nın 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarındaki hibrit satışları da 328 bin 23 adet olarak gerçekleşti. Bununla Toyota’nın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 50 civarında oldu.  Toyota’nın Avrupa’daki hibrit otomobil satışları da 2 milyon 494 bin 263 adete yükseldi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:06
1246 Okunma
Toyota’nın hibrit satışları 14 milyonu aştı


 

Kendi kendini şarj eden ve dışarıdan da şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi de gözler önüne sermeye devam ediyor.

Yaris Hybrid


Hibrit Satışları Türkiye’de de Yükselişte

Türkiye'de 2019'un ilk 8 ayında 6 bin 105 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu satışların 5 bin 962 adetini Toyota hibrit otomobiller oluşturdu. Böylelikle; yılın ilk yarısında Türkiye'de satılan her 100 hibrit araçtan 98'i Toyota'nın hibrit modellerinden oluştu. Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Hybrid, yılın ilk 8 ayındaki toplam hibrit satışlarında yüzde 70'lik paya ve 4 bin 267 adetlik satışa ulaşarak en çok tercih edilen model olmayı başardı. Corolla Hybrid'i 1446 adetle yine Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid izledi.

Avrupa’da 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye’de sunulan her binek Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunlar arasında; Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.

RAV4 Hybrid

Corolla Hybrid

Son Güncelleme: 23.09.2019 14:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vespa, Moto Guzzi ve Piaggio teste çıkıyor!
Vespa, Moto Guzzi ve Piaggio teste çıkıyor!
BP’den ‘Active Technology’ atağı
BP’den ‘Active Technology’ atağı
Volvo Cars, mild hybrid motorlarıyla elektrikli geleceğe hazır
Volvo Cars, mild hybrid motorlarıyla elektrikli geleceğe hazır

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim