Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
86771
ALTIN
246.752
DOLAR
6.0070
STERLİN
7.6536
EURO
6.7081

Toyota’dan yaza özel servis avantajları

Toyota sahipleri “özel servis avantajlarıyla” dolu bakım kampanyası ile bu yazın tadını güven içinde çıkaracaklar.

Toyota’dan yaza özel servis avantajları

Toyota sahipleri “özel servis avantajlarıyla” dolu bakım kampanyası ile bu yazın tadını güven içinde çıkaracaklar.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:50
1241 Okunma
Toyota’dan yaza özel servis avantajları

30 Haziran tarihine kadar sürecek olan yaz bakım kampanyası için Toyota Plazalara gelenler, tüm modellerde fren balataları ve diskleri, silecekler ile debriyaj setinde yüzde 25 indirim avantajından yararlanacaklar. 3 yaş ve üzeri modellerde de Toyota Forever indirimlerine ilave olarak filtre paketleri, Toyota Orijinal Motor Yağları ve bujiler yüzde 20 indirimli olurken, bakım işçiliklerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini yaz bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plaza’ya götürmek olacak. Toyota Forever Programına üye olmayan Toyota’lılar, dijital kartlarını Toyota Plazalarda ücretsiz olarak tanımlatarak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilecekler.

Son Güncelleme: 20.05.2019 17:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LeasePlan, CarNext.com’la ‘1000’ dedi!
LeasePlan, CarNext.com’la ‘1000’ dedi!
İlk dört ayda pazarın lideri Fiat!
İlk dört ayda pazarın lideri Fiat!
Mercedes-Benz Türk geleceğin yıldız gençlerini destekliyor
Mercedes-Benz Türk geleceğin yıldız gençlerini destekliyor
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim