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Toyota’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Toyota, 20-23 Nisan tarihleri arasında Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları bekliyor olacak.

Toyota’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Toyota, 20-23 Nisan tarihleri arasında Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları bekliyor olacak.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:09
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Toyota’dan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Toyota, gelenekselleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak. Her yıl olduğu gibi çocukların bu anlamlı bayramını birlikte kutlamak isteyen Toyota, 20-23 Nisan tarihleri arasında Türkiye’ye yayılmış tüm plazalarında çocukları bekliyor olacak. Çocuklar sürpriz hediyeler ve oyunlarla eğlenirken ebeveynleri de hibrit versiyonuyla birlikte Türkiye’de üretilen efsane model Yeni Corolla’yı test edebilecekler.

  

Bir şölen havasında geçecek "Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliği’nde" Toyota plazalara gelecek çocuklar ve aileleri her yıl olduğu gibi gönüllerince bayramlarını kutlayacaklar. Çocuklar, yüz boyama, resim çalışmaları ve palyaçolarla farklı oyunlar oynayarak bayramlarını kutlarken, onlara boyanabilir bez sırt çantası ve boya kalemi hediye edilecek.

"Yeni Corolla Test Sürüş Günleri ve Çocuk Şenliğiiçin tüm Türkiye’deki Toyota plazalara gelecek çocuklar bayramlarının tadını çıkarırken, ebeveynleri de başta Corolla Hybrid ile birlikte tüm Toyota’ları yakından tanıma ve test etme imkanı bulacaklar.

Anahtar Kelimeler:
Toyota23 Nisan
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