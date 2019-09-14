Toyota’dan avantajlarla dolu sonbahar bakım kampanyası

Efsanesi, klasiği tüm Toyotaların servislere davet edildiği kampanya kapsamında tüm modellerde; silecekler, amortisörler ve debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak değiştirilecek. Yüzde 30’luk bakım işçiliğinin yanında ayrıca Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi de yüzde 20 indirimli olacak. Yine ayrıca tüm modellerde geçerli olacak fren balata ve diskleri de yüzde 15 oranındaki indirim ile yenilenebilecek.

Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plaza’ya götürmek olacak.