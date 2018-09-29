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Toyota teknik eğitime destekte vites yükseltti

Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi’nin mesleki teknik eğitimin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler büyüyerek devam ediyor. Fabrika, ekipman bağışı yaptığı kurumlara okulların yanında AFAD ve itfaiyeleri de ekledi.

Toyota teknik eğitime destekte vites yükseltti

Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi’nin mesleki teknik eğitimin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler büyüyerek devam ediyor. Fabrika, ekipman bağışı yaptığı kurumlara okulların yanında AFAD ve itfaiyeleri de ekledi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:47
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Toyota teknik eğitime destekte vites yükseltti

Eğitim amaçlı araç ve ekipman bağışlarıyla meslek öğrencilerinin sürekli olarak gelişen teknolojiye paralel bir eğitim alarak bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin destek faaliyetleri katlanarak sürüyor. Son olarak 17 farklı ildeki okullara 20 araç, 26 farklı ildeki okullara ise 133 motor ve 115 şanzıman hibesi gerçekleştiren fabrikanın böylece 2018 yılında Türkiye’nin dört bir yanına toplamda yaptığı araç bağışı 47, şanzıman sayısı 355 ve motor sayısı 376’ya ulaşmış oldu. Fabrika ayrıca 5 farklı ilde AFAD ve itfaiyeye 14 hurda araç desteği sağladı.

Araç ve ekipman bağışlarını ulusal çapta bir faaliyete dönüştüren Toyota otomotiv Sanayi, Türkiye ekonomisinin yanında eğitime alanına da değer katıyor. Öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi ayrıca, staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerle de öğrencilere mesleki anlamda farkındalık kazandırıyor.

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