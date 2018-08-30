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Toyota otomotiv sanayi türkiye çalişanlari aile günü’nde buluştu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından düzenlenen Geleneksel Aile Günü etkinliği 25 Ağustos akşamı gerçekleşti. Çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı fabrika bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Kubat sahne aldı.

Toyota otomotiv sanayi türkiye çalişanlari aile günü’nde buluştu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından düzenlenen Geleneksel Aile Günü etkinliği 25 Ağustos akşamı gerçekleşti. Çalışanların aileleriyle birlikte katıldığı fabrika bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk Halk Müziği’nin sevilen sesi Kubat sahne aldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
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Toyota otomotiv sanayi türkiye çalişanlari aile günü’nde buluştu

Türkiye’nin üretim ve ihracat şampiyonu kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ailesi 25 Ağustos akşamı geleneksel olarak düzenlenen Aile Günü’nde bir araya geldi. Rekor üretim ve ihracat rakamlarıyla gelen 2017 sonuçlarını da kutlama niteliğinde gerçekleşen Aile Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Fabrika bahçesinde gerçekleşen ve 13 bin kişilik katılımla yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte, çalışanlar aileleriyle birlikte gün boyu piknik yapıp aktivite alanlarında zaman geçirdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesini amaçlayan etkinlikte, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli atölye faaliyetleri ve animatörlü aktivitelerin organize edildi. Aile Günü’nün sonunda sahneye çıkan Kubat, sevilen türküleriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Etkinlikler sırasında gün boyu fabrika çalışanları ve aileleriyle birlikte olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato tüm katılımcılara teşekkür etti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak her bir çalışanıyla birlikte büyük bir aile olduklarını belirten Kato, “Sakarya’mıza ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan fabrikamızın başarıları, geçtiğimiz yıl başrolde çalışanlarımız olmak üzere, yan sanayilerimiz ve tüm iş ortaklarımızın katkılarıyla rekor seviyelere ulaştı. Bugün hep birlikte kutladığımız bu başarımızın gelecekte artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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