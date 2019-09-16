Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
102501
ALTIN
275.670
DOLAR
5.7120
STERLİN
7.0921
EURO
6.2875

TOYOTA GAZOO Racing, maksimum puana odaklandı

TOYOTA GAZOO Racing, Türkiye Rallisi’nde son güne geçiş yaptı. Pazar günü tamamlanacak ralli için Toyota, özellikle Üreticiler Şampiyonası’na katkı sağlayacak önemli puanlar almak adına mücadele verecek. Toyota pilotlarından Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke Cumartesi gününü sırasıyla altıncı ve yedinci sırada tamamladı. Türkiye’ye şampiyona lideri olarak gelen Ott Tanak ise Cumartesi sabahı yaşadığı problem nedeniyle mücadeleyi erken bırakmak zorunda kaldı.

TOYOTA GAZOO Racing, maksimum puana odaklandı

TOYOTA GAZOO Racing, Türkiye Rallisi’nde son güne geçiş yaptı. Pazar günü tamamlanacak ralli için Toyota, özellikle Üreticiler Şampiyonası’na katkı sağlayacak önemli puanlar almak adına mücadele verecek. Toyota pilotlarından Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke Cumartesi gününü sırasıyla altıncı ve yedinci sırada tamamladı. Türkiye’ye şampiyona lideri olarak gelen Ott Tanak ise Cumartesi sabahı yaşadığı problem nedeniyle mücadeleyi erken bırakmak zorunda kaldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
1241 Okunma
TOYOTA GAZOO Racing, maksimum puana odaklandı

Datça yarımadasını kapsayan etaplarda düzenlenen Cumartesi gününe Toyota takımı ralliye yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sırada başladı. Sabah etabında her iki ekip de birer sıra kazanırken, Tanak ikinci etapta yarışı bırakmak durumunda kaldı. Aracı servis alanına getiren Tanak, Pazar günü mücadeleye geri dönecek.

Kris Meeke

Latvala ve Meeke ise, gün boyunca önlerindeki pilotlara baskı kurdular. Her iki sürücü de Markalar Şampiyonası’nda mümkün olan en yüksek puanı almayı hedefliyor.

Cumartesi gününün ardından performansları değerlendiren takım kaptanı Tommi Makinen, Pazar günü için zorlamaya devam edeceklerini belirterek, “Tanak yaşadığı problemden dolayı durmak zorunda kaldı ve onun adına çok üzgünüz. Pazar günü Güç Etabı’nda elinden geleni yapmaya çalışacak. Pazar günü için gidilecek çok fazla yol yok ama maksimum puan için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Türkiye Rallisi’nin son gününde dört etap yer alacak. İki kez geçilecek Marmaris etabı ise, Pazar gününün kilit etaplarından biri olarak gösteriliyor. 7.05 kilometrelik bu bölüm, kısa bir asfalt bölümüyle başlıyor. Ardından zorlu bir tırmanma etabıyla devam ediyor ve hızlı bir son bölümle tamamlanıyor.

Son Güncelleme: 16.09.2019 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opet Fuchs’un yeni fabrikası İzmir Aliağa’da açıldı
Opet Fuchs’un yeni fabrikası İzmir Aliağa’da açıldı
Fiat Professional’dan Eylül Kampanyası
Fiat Professional’dan Eylül Kampanyası
Toyota’dan avantajlarla dolu sonbahar bakım kampanyası
Toyota’dan avantajlarla dolu sonbahar bakım kampanyası

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim