TOYOTA GAZOO Racing, maksimum puana odaklandı

Datça yarımadasını kapsayan etaplarda düzenlenen Cumartesi gününe Toyota takımı ralliye yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sırada başladı. Sabah etabında her iki ekip de birer sıra kazanırken, Tanak ikinci etapta yarışı bırakmak durumunda kaldı. Aracı servis alanına getiren Tanak, Pazar günü mücadeleye geri dönecek.

Kris Meeke

Latvala ve Meeke ise, gün boyunca önlerindeki pilotlara baskı kurdular. Her iki sürücü de Markalar Şampiyonası’nda mümkün olan en yüksek puanı almayı hedefliyor.

Cumartesi gününün ardından performansları değerlendiren takım kaptanı Tommi Makinen, Pazar günü için zorlamaya devam edeceklerini belirterek, “Tanak yaşadığı problemden dolayı durmak zorunda kaldı ve onun adına çok üzgünüz. Pazar günü Güç Etabı’nda elinden geleni yapmaya çalışacak. Pazar günü için gidilecek çok fazla yol yok ama maksimum puan için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Türkiye Rallisi’nin son gününde dört etap yer alacak. İki kez geçilecek Marmaris etabı ise, Pazar gününün kilit etaplarından biri olarak gösteriliyor. 7.05 kilometrelik bu bölüm, kısa bir asfalt bölümüyle başlıyor. Ardından zorlu bir tırmanma etabıyla devam ediyor ve hızlı bir son bölümle tamamlanıyor.