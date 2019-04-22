TOTAL ile çocuklar tarihi yerinde öğreniyor

Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkıyor.

Total Oil Türkiye desteğiyle kazı çalışmaları devam eden Symrna Antik Kenti’nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi; binlerce yıllık geçmişe sahip bu toprakların değerini yeni kuşaklara aktarmak, onlara tarihi sevdirmek, kültürel mirasımızın korunması ve geleceğe taşınması amacını taşıyor.

Projenin 2018 senesinde yapılan ve farklı yaş gruplarından çocukların ağırlandığı atölye çalışmalarından sonra, 23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte tarihi kent, İzmir Cemal Atlas Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

10-12 yaş arasındaki çocuklarla gerçekleştirilen projede, öğrenciler tarih öğretmenleri ve rehberler eşliğinde, Smyrna Antik Kenti’ni tanıma fırsatı buldu ve antik kentte, Meraklı Çocuk Bilim Akademisi tarafından özel olarak tasarlanan, Çoklu Zeka Teorisi’ne dayanan oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Öğrenciler önce arkeologlar ve tarih öğretmenleri eşliğinde Smyrna Antik Kenti’ni gezerek binlerce yıllık kültür ve tarih mirası hakkında çeşitli bilgiler edindiler. Antik çağlardan Osmanlı İmparatorluğu’na kadar çeşitli izler taşıyan tarihi kentte adeta bir zaman yolculuğuna çıkan öğrenciler, ardından gözetmen ve arkeologlar eşliğinde antik kent içinde, özel olarak oluşturulan bir parkur üzerindeki belirli beş noktayı, kendilerine verilen modifiye edilmiş bir harita yardımı ile bulmak üzere birlikte hareket ederek hem eğlenceli hem öğretici birkaç saat geçirdi.

Projeye markanın sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllü olarak yer alan ve TOTAL çalışanlarından oluşan Total Gönüllü Takımı da destek verdi, gezi ve oyunlarda öğretmenlerle birlikte öğrencilere rehberlik etti.

2018 yılında başlayan ve 2019’da da devam eden Smyrna Antik Kent çocuk atölyeleri ile farklı yaş ve eğitim gruplarında 1000’in üzerinde öğretim çağındaki çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Smyrna Antik Kenti kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor.