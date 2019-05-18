Toplu taşımada tercihimiz Mercedes-Benz kalitesinden yana!

Mercedes-Benz Türkiye'nin Halk otobüsleri ve turizm acentalarına yapılan satışlar şu şekilde oldu:

25.03.2019

Conecto teslimatları devam ediyor!

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Özel Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Veysi Ekin’e teslim edilmiştir. Yetkililer, Conecto’yu düşük işletme maliyeti ve düşük yakıt tüketimi özelliklerinden dolayı tercih ettiklerini ve Mercedes-Benz’e duydukları güveni dile getirdi.

29.03.2019

İstanbul Halk Otobüsü’ne 2 Conecto daha!

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto Mehmet Tuğsal’a ve 1 adet Mercedes-Benz Conecto da Selami Alan’a teslim edilmiştir. Teslimat sırasında, Conecto otobüslerinin yüksek dayanıklılığına ve Mercedes-Benz Türk ile yapılan bu birlikteliğin sağladığı ayrıcalık hissine vurgu yapıldı.

11.04.2019

Şehir içi yolculuğun adresi Mercedes-Benz Conecto!

Mercedes-Benz Türk tarafından İstanbul Halk Otobüsü’ne satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Conecto, Cengiz Öztürk ve Mustafa Öztürk’e teslim edilmiştir. İstanbul şehir içi ulaşım hatlarındaki Conecto araçların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Teslimat sırasında yetkililer, Conecto otobüslerinin yakıt dostu performansına ve düşük işletim maliyetlerine vurgu yaparken, Mercedes-Benz kalitesine duydukları güven nedeniyle Conecto’yu tercih ettiklerini dile getirdiler.

03.05.2019

Aktif Turizm’e 3 adet Mercedes-Benz Tourismo!

Mercedes-Benz Türk bayii Has Otomotiv tarafından Aktif Turizm’e satışı gerçekleştirilen 3 adet Mercedes-Benz Tourismo, Has Otomotiv tarafından Mehmet Deveci’ye teslim edildi. Teslimat esnasında firma sahipleri, Tourismo otobüslerinin kalitesine oldukça güvendiklerini ve yakıt performansından memnun olduklarını belirttiler. Tercihlerini yıldızdan yana kullanmanın gururu içinde olduklarını belirten Aktif Turizm yetkilileri, Mercedes-Benz ile olan iş birliğinin firmalarına katmış olduğu gücü vurguladı.

10.05.2019

Tourismo en çok teslimatları devam ediyor!

Mercedes-Benz Türk bayii Koluman Ankara tarafından Kahraman Taşımacılık’a satışı gerçekleştirilen 1 adet Mercedes-Benz Tourismo RHD, Mustafa Yılmaz’a teslim edildi. Teslimat esnasında, Tourismo otobüslerinin iyi yakıt performansına ve üst düzey konforuna vurgu yapıldı. Firma yetkilileri, Mercedes-Benz otobüslerinin sahip olduğu yüksek ikinci el fiyatlarının, alıcıları ikna eden diğer önemli bir unsur olduğunu belirtti. Kahraman Taşımacılık ayrıca filosundaki otobüslerini Mercedes-Benz kalitesi ile gençleştirmek istediğini dile getirdi.

Turse Grup filosunu Mercedes-Benz ile güçlendirmeye devam ediyor!

Turse Grup geçen seneki alımlarına ilave olarak 2019 yılı için planladığı 5 adet 2019 model Mercedes-Benz Tourismo’nun ilk 2 adedini teslim aldı. Filosunda ağırlıklı olarak Mercedes-Benz markalı araçlar olduğunu belirten Yönetim Kurulu Üyesi Efe Ünver, bu yeni alımlarla birlikte hizmet kalitelerini daha da artırarak turizm taşımacılığı sektöründeki liderliklerini pekiştirdiklerini ifade etti.