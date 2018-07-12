TOKKDER’den Daralan Pazara Hafif Ticari Çözümü!

Türk Lirası’nın ABD doları ve Euro karşısında değer kaybetmesi, yeni araç fiyatlarındaki artış, yükselen enflasyon ve faizler gibi ana etkenler otomotiv pazarını olumsuz yönde etkiledi. Türkiye otomotiv pazarı Haziran ayında %39 oranında düşerek 52 bin adetin altına gerilerken, hafif ticari araç pazarındaki daralma %50’ye dayandı. Yaşanan gelişmeler ışığında açıklamalarda bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, otomotiv pazarının yeniden ivme yakalaması için hafif ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğine işaret etti. İnan Ekinci, “Olası değişiklik sadece araç kiralama sektörüne bir ivme kazandırmayacak, daha da önemlisi ağırlıklı yerli üretim olan hafif ticari araç pazarını da olumlu etkileyecektir. Haziran 2018’de hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık %50 daraldı. Bu satış adetleri ile yerli üreticilerin fabrikalarını verimli çalıştırması imkânsız. 2009 yılından bu yana önünde engeller olan ticari araç kiralamanın artık mümkün kılınması gerekiyor” diye konuştu.

İşletmeler operasyonel kiralamayla riskleri bertaraf ediyor!

Risklerini azaltarak kaynaklarını verimli kullanmak isteyen işletmelerin araç ihtiyaçlarını karşılamak için artık operasyonel araç kiralama yöntemini tercih ettiğini belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Operasyonel araç kiralama yöntemi işletmelere ve hatta bireylere, kaynaklarını verimli kullanma adına iyi bir alternatif olurken, üstlerindeki birçok riski de bertaraf etme imkânı sunuyor. Döviz kuru, faiz, ikinci el satış fiyatı ve sigortada hasar/prim oranı gibi riskler operasyonel araç kiralama yöntemini tercih edenler için sorun olmaktan çıkıyor” ifadelerini kullandı. İnan Ekici sözlerini şu şekilde sürdürdü; “ Ülkemizde operasyonel kiralama, yeni araçlara erişimi kolaylaştırarak trafik ortamında daha güvenli, yeni teknoloji ürünü araçların payının artmasına ve firmalar için müşterilere karşı kurum imajının yüksek tutulmasına destek oluyor. Bu çerçevede, operasyonel araç kiralama sektörünün 2018 yılında da sürdürülebilir şekilde büyümeye devam edeceği kanaatindeyim.”

