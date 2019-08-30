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Tofaş, Egea Club üyelerini ağırladı!

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea’yı sevenler tarafından kurulan Egea Club’ın üçüncü buluşması gerçekleşti. Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv fabrikası Tofaş, Egea sahiplerine ev sahipliği yaptı. Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik, 300 kişi ve 140 otomobilden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti.

Tofaş, Egea Club üyelerini ağırladı!

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea’yı sevenler tarafından kurulan Egea Club’ın üçüncü buluşması gerçekleşti. Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv fabrikası Tofaş, Egea sahiplerine ev sahipliği yaptı. Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik, 300 kişi ve 140 otomobilden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:20
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Tofaş, Egea Club üyelerini ağırladı!

Tofaş, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea’nın tutkunları tarafından kurulan Egea Club’ın üçüncü buluşmasına ev sahipliği yaptı. Fiat Egea’nın üretildiği Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik, 300 kişi ve 140 otomobilden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleşti.

Egea’nın yeni model versiyonları S-Design ve Sport ile Egea yarış otomobillerinin de sergilendiği etkinlikte, Fiat’ın araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect (FYA Connect) uygulaması hakkında kulüp üyelerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Fiat’ın bayilerinden Birmot Bursa, Banoto ve Kavaklıdere’nin servis danışmanlarının da yer alarak Egea Club üyeleri ile buluştuğu organizasyonda, çekilişler düzenlenerek kazananlara hediyeleri takdim edildi.

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