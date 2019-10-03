Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
102896
ALTIN
275.404
DOLAR
5.7034
STERLİN
7.0534
EURO
6.2506

Tofaş Akademi’ye Stevie’den 7 ödül!

Tofaş Akademi, uluslararası arenada almış olduğu ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Geliştirdiği çözümler ve ortaya koyduğu eğitim programları ile Tofaş Akademi, The Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards kapsamında 4’ü altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Tofaş Akademi’ye Stevie’den 7 ödül!

Tofaş Akademi, uluslararası arenada almış olduğu ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Geliştirdiği çözümler ve ortaya koyduğu eğitim programları ile Tofaş Akademi, The Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards kapsamında 4’ü altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:42
1245 Okunma
Tofaş Akademi’ye Stevie’den 7 ödül!

Tofaş’ın sosyal ve ekonomik gelişimin en önemli etkenleri arasında yer alan nitelikli insan kaynağına verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği Tofaş Akademi dünyanın en saygın iş ödüllerinden, The Stevie Awards’dan farklı kategorilerde pek çok ödül aldı. Tofaş Akademi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da geliştirdiği yenilikçi öğrenme ve gelişim çözümleri ile The Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards’da 4’ü altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Tofaş Akademi; Sistem Eğitimi, Ürün Eğitimi Satış Eğitimi dallarında altın ödüllerin sahibi oldu. Altın Ödül kategorisinde ayrıca; Tofaş Akademi Müdürü Selçuk Alimdar da “Yılın Kurumsal Akademi Lideri” ödülüne layık görüldü. 2002 yılından bu yana uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde ödüllendiren Stevie Ödülleri, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında bulunuyor. 7 farklı alanda düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri, her yıl 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru alıyor.

Tofaş Akademi

Faaliyetlerine 2010 yılında başlayan Tofaş Akademi, “Tofaş’ın şirket çalışanları, bayiler ve tedarikçilerinden oluşan değer zincirine hedefleri ışığında tasarlanmış teknik ve davranışsal eğitim çözümleri sunan ve kişiselleştirilmiş bir öğrenim deneyimi yaşatan gelişim üssü” olarak tanımlanıyor.  Tofaş Akademi, bugünün işini daha iyi yapmalarını ve geleceğe hazırlanmalarını sağlamak üzere Tofaş’a ve değer zincirine en uygun öğrenme deneyimini sunmayı hedefliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamamen elektrikli Volvo XC40 SUV, fark yaratacak!
Tamamen elektrikli Volvo XC40 SUV, fark yaratacak!
Prometeon’dan minibüs ve midibüslere yönelik özel seri…
Prometeon’dan minibüs ve midibüslere yönelik özel seri…
CarNext.com, “Süper Cumartesi” ile 750 TL’lik yakıt hediye ediyor!
CarNext.com, “Süper Cumartesi” ile 750 TL’lik yakıt hediye ediyor!

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim