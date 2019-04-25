Tesla zarar üstüne zarar ediyor

Tesla, mali yılın ilk çeyreğinde 700 milyon dolar zarar etti ve müşterilerine araç teslimatlarında zorlanmasına bağlı olarak ikinci çeyrekte de zarar edeceğini bildirdi.

Tesla'nın 2018'in aynı dönemine göre gelirleri yüzde 37 oranında azaldı. Şirketin büyük bir zarar tablosuyla karşı karşıya olduğu biliniyordu ancak zararın boyutunun 700 milyon doları aşacağı tahmin edilmemişti.

Tesla'nın ilk çeyrekte gelirleri geçen yılın aynı dönemindeki 3,41 milyar dolardan 4,54 milyar dolar yükselirken, hisse başına zarar ise 2,90 dolar oldu.

Tesla, Mart ayı sonuna kadar 63 bin araç sattı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 daha düşük.