Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
92791
ALTIN
252.966
DOLAR
6.5919
STERLİN
8.4865
EURO
7.6649
banner287

TEMSA, Hannover ticari araç fuarı’nda

TEMSA, Hannover ticari araç fuarı’nda

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:33
6437 Okunma
TEMSA, Hannover ticari araç fuarı’nda

Otomotiv dünyasının merakla beklediği Hannover Ticari Araç Fuarı bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin son teknolojiye sahip araçlarını sergileyeceği fuar, geleceğin ulaşım trendlerine de ışık tutacak. Bugüne kadar, yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 15 bine yakın aracı dünyanın 66 ülkesine ihraç eden TEMSA da bu yılki fuarda, Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra, seri üretim hattından çıkmış ve siparişe hazır olan elektrikli otobüsü Avenue Electron’u da sergileyecek.
Otobüs ve midibüs pazarında son 4 yıldır Türkiye’nin pazar lideri konumunda bulunan TEMSA, yurt dışında müşterileriyle buluşmaya devam ediyor. TEMSA, iki yılda bir Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen ve otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Hannover Ticari Araç Fuarı’nda bu yıl da yerini almaya hazırlanıyor. 20-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda üretici ve servis sağlayıcının yer alacağı fuara TEMSA, 3 farklı aracıyla katılacak. TEMSA; Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra, elektrikli otobüsü Avenue Electron’u Hall 11'de bulunan E24 numaralı standında sergileyecek.

‘Smart Mobility’ ve elektrikli araçlar damga vuracak

Hannover Fuarı’nın ticari araç üreticileri için yılın en çok beklenen organizasyonları arasında olduğunu vurgulayan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, bu yılki fuara özellikle akıllı ulaşım trendlerinin damga vuracağını ifade etti. TEMSA’nın ‘Smart Mobility’ vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarla bugün otomotiv odaklı bir sanayi şirketinden ziyade bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım; “Bu yıl fuarda yer alan üç aracımızdan bir olan Avenue Electron da aslında, ‘Smart Mobility’ vizyonumuzun en somut örneklerinden birisi. Bugün akıllı ulaşım dediğimizde çevreye karşı duyarlılığı, sürdürülebilirliği üretimin, yatırımın temeline koymak zorundayız. Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu elektrikli aracımızın yakın gelecekte smart mobility çözümlerinde şehirlerin en çok tercih ettiği araçlardan birisi olmasını bekliyoruz. Daha şimdiden çok sayıda kurumsal katılımcı ile fuar alanında randevularımızı organize ettik. Daha yaşanabilir bir gelecek için tasarlanan bu aracımızın, TEMSA’nın başarı hikayesinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Renault Grubu Türkiye’ye güvenmeye devam ediyor
Renault Grubu Türkiye’ye güvenmeye devam ediyor
Michelin’in servis ve bakım kampanyası başladı
Michelin’in servis ve bakım kampanyası başladı
“Mercedes-Benz presents Brand Who”
“Mercedes-Benz presents Brand Who”
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim