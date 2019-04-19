Teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ilk SUV araç yola çıkıyor

AVL Türkiye’nin Ar-Ge merkezlerinde Türk mühendisler tarafından akıllı algoritmaları geliştirilen araç, yapılan ilk deneme testlerinde başarılı sonuçlar kaydetti. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, aracın Türkiye’de otomatik şanzıman kontrol algoritmaları en ileri seviyede seri üretime hazır şekilde geliştirilmiş ilk SUV olma özelliğine sahip olduğunu belirtti

Tüm dünyada ilgi gören SUV tipi otomobillerin teknolojisinin Türkiye’de üretimi konusunda atılan adımlar Türk otomotiv sektöründe önemli gelişmelerin kapısını açtı. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’nin İstanbul’daki Ar-Ge merkezlerinde yazılım teknolojileri geliştirilen yeni nesil ilk SUV tipi otomobilin deneme testlerine 8 Nisan 2019 tarihinde başlandı. Başta otomatik şanzıman kontrol algoritmaları, yazılımları ve akıllı sistemleri geliştirilen araç sahip olduğu üstün teknoloji sayesinde son testlerinin ardından hem konvansiyonel hem hibrid-elektrikli araçlarda seri üretime hazır hale gelecek. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, söz konusu aracın ISO26262 ve AUTOSAR gibi dünya otomotiv sektöründe çok yaygın olan uluslararası standartlar izlenerek yazılımlarının geliştirildiğini ifade etti. İstanbul’da denemelerine başlanan SUV aracın pek çok yeni nesil teknoloji ve özelliğe sahip olduğunu belirten Serkan İmpram, araçta kullanılan akıllı algoritmaların işlevselliğinin ve sahip olduğu sürüş karakteristiğini değiştiren 20 adet farklı vites geçiş modunun öne çıkan özelliklerden biri olduğunu söyledi.

Araçta sürüş kalitesi için akıllı algoritmalar kullanıldı

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye bünyesindeki Türk mühendisler tarafında teknolojisi geliştirilen ve İstanbul’da ilk saha testlerine başlayan SUV aracın önemli teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Dr. Serkan İmpram, “Araçta vites geçişlerinin ve sürüş kalitesinin iyileştirilmesi için ileri algoritmalar kullanıldı. Sürüş karakteristiğini değiştiren 20 adet farklı vites geçiş modu aracımızda mevcut. Bunlar yol eğimi, ortam basıncı, sıcak/soğuk hava gibi çevresel şartların yanı sıra sportif sürüş, cruise modu ve kış modu gibi kullanıcı isteklerine göre aracın kullanımı sırasında devreye giren vites geçiş programlarıdır. Sistemlerini geliştirdiğimiz araçta aynı zamanda elektronik el freni yazılımı ile sürekli güvenlik, sensör arızalarını, ölçüm hatalarını tolere edip yola devam etmeyi sağlayan akıllı algoritmalar, hava ve yol durumuyla beraber kullanım koşullarına göre değişen kavrama karakteristiklerinin öğrenilmesi ve adaptasyonu gibi çok önemli ileri teknoloji içeren özellikler de yer alıyor. SUV tipi araç teknolojilerini üretmekte gerekli yetenekli Türk mühendislere sahibiz. İstanbul’da yapılmakta olan bu denemelerden sonra aracın otomatik şanzıman kontrol yazılımlarını iyice olgunlaştırıp seri üretime geçecek noktaya getirmeyi planlıyoruz. Bunu çok hızlı şekilde başarabileceğimize inanıyoruz çünkü geliştirdiğimiz bu yazılımlara seri üretim sırasında kullanılan hat sonu kontrolü için gerekli özellikleri şimdiden eklemiş durumdayız. Devamında da çalışmalarımızı hibrid-elektrikli araçlara yönelik teknolojiler geliştirmeye yoğunlaştıracağız.” açıklamasını yaptı.

Dr. Serkan İmpram hakkında

Dr. Serkan İmpram lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tamamlamıştır. Ardından Manchester Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri alan Serkan İmpram, 2001 yılında İtalya ve Portekiz’de Araştırma Görevlisi pozisyonlarında bulunmuştur. Profesyonel kariyerine İtalya’da Magnetek (şimdiki adıyla Power One) firmasında başlamış ve 3 yılın ardından Türkiye’ye dönüp Takosan firmasında Elektronik Ürün Geliştirme Müdürü olarak çalışmıştır. 2009 yılında AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye’ye katılan Dr. İmpram, Yazılım ve Elektronik ekibinin başına geçerek bu ekibin ve buna bağlı olarak AVL Türkiye’nin çok hızlı şekilde büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Serkan İmpram 2015 yılında atandığı Mühendislik Direktörü görevinde Yazılım ve Elektronik departmanına ek olarak Kalibrasyon ve Tasarım departmanlarının da yöneticiliğini üstlenmiş ve çok sayıda uluslararası projede yer almıştır. Nisan 2018 itibariyle de AVL Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Uzmanlığı hibrit-elektrikli araçlar, elektronik kontrol üniteleri, gerçek zamanlı gömülü yazılım geliştirme, dinamik sistem modelleme, dayanıklı nonlineer kontrol ve kestirim algoritmalarıdır. Uluslararası konferans ve dergilerdeki 20’den fazla yayını yaklaşık olarak 100 atıf almıştır. Dr. Serkan İmpram evli ve 2 çocuk babasıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır.

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye

Otomotiv teknolojileri ve güç aktarma sistemleri konusunda dünyanın en büyük bağımsız mühendislik firması olan AVL, 1948 yılında Avusturya’da Prof. Hans List tarafından kurulmuştur. Yaklaşık 10000 çalışanı ile dünyanın kendi alanında açık ara en büyük otomotiv mühendisliği şirketi olan AVL’nin ABD, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Hindistan, İngiltere başta olmak üzere dünya genelinde 30’un üzerinde mühendislik ofisi bulunmaktadır. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye de bu ofislerden biri olarak 2008 yılında 6 kişilik bir ekip ile faaliyet göstermeye başlamıştır. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, bugün iki Ar-Ge merkezi ve 240 kişilik ekibiyle akıllı ve ileri teknoloji içeren mobilite çözümleri geliştirmekte, Ar-Ge projeleri yapmakta ve dünya otomotiv sektörüne gerek yurt dışında gerek yurt içinde mühendislik desteği sağlayarak hizmet vermektedir.

Türkiye’nin ilk uluslararası otomotiv mühendisliği firması olan AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye, Türkiye’de güç aktarma sistemleri geliştirilmesi konusunda en büyük mühendislik firmasıdır. Bunun yanı sıra Türkiye’den uluslararası hibrit ve elektrikli araç geliştirme projelerine, uluslararası ileri sürüş destek sistemleri ve otonom sürüş sistemleri geliştirme projelerine düzenli destek veren ilk firma olmuştur. Türkiye’de otomatik şanzımanlara yönelik kontrol yazılımı geliştiren en büyük ekibi bünyesinde barındıran firma %100 yerli eko-sürüş teknolojisi geliştirilmesi ve patentlenmesi, %100 yerli akıllı araç ağırlığı tahmin eden algoritma ve %100 yerli dizel motor EKÜ’sü geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.