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TEB Cetelem ve KIA otomobil finansmanı iş ortaklığı başladı

TEB Cetelem ve Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, otomobil finansmanı alanında 2009 yılından beri süren iş birliklerini Mayıs 2019 itibariyle, bir üst seviyeye taşıdı. KIA ve TEB Cetelem iş ortaklığı “Satış Noktasından Hizmet” iş modeli ile müşterilere araçlarını satın aldıkları noktada kredi kullanma imkânı ve kolaylığı sunmaya başladı.

TEB Cetelem ve KIA otomobil finansmanı iş ortaklığı başladı

TEB Cetelem ve Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, otomobil finansmanı alanında 2009 yılından beri süren iş birliklerini Mayıs 2019 itibariyle, bir üst seviyeye taşıdı. KIA ve TEB Cetelem iş ortaklığı “Satış Noktasından Hizmet” iş modeli ile müşterilere araçlarını satın aldıkları noktada kredi kullanma imkânı ve kolaylığı sunmaya başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:39
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TEB Cetelem ve KIA otomobil finansmanı iş ortaklığı başladı

Yeni Sportage, Yeni Ceed, Stonic ve ikonik modeli Stinger ile 2019 yılına iddialı başlayan KIA, TEB Cetelem ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı kapsamında otomobil severlere avantajlı taşıt kredisi seçenekleri sunmaya başladı.

İş birliği kapsamında, KIA yetkili satıcılarında finansman hizmeti sağlayan TEB Cetelem,  KIA müşterilerine bütçeye uygun ödeme seçenekleri sunuyor. TEB Cetelem, otomobil satın almak isteyenlere avantajlı taşıt kredisi sunarken, sigorta ürünleriyle krediyi ve aracı güvence altına alarak müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefliyor.

KIA’da Haziran ayı kampanyaları da devam ediyor

TEB CETELEM’in KIA müşterilerine özel olarak geliştirdiği finansman seçeneklerine ek olarak geçtiğimiz günlerde Haziran ayı kampanyalarını da duyuran KIA, araç sahibi olmak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor. 

KIA’nın Haziran ayı kampanyasında Sportage 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunulurken, Rio 84 bin 900TL’den başlayan fiyatlar ve Yeni Ceed ise benzinli motorlu fiyata dizel motor seçeneğiyle yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca, KOBİ’lerin vazgeçilmezi Bongo da 20 bin TL’ye 12 ay boyunca sıfır faiz avantajıyla ticarette akıllı seçim yapmak isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 26.06.2019 14:48
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