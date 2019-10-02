TAYSAD’dan "Volkswagen yatırımı" açıklaması

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen, aylardır konuşulmakta olan yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçti. Alman üretici, fabrikanın temellerinin atılacağı Manisa’da “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ismiyle şirketini kurdu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yatırımın Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, “Volkswagen’in Türkiye’ye gelmesi aslında birkaç alanda önemli bir gösterge oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi otomotiv sektöründe Türkiye’ye son 20 yıldır sıfırdan yeni otomobil fabrikası yatırımı gelmemişti. Uzun bir aradan sonra ilk defa yeni bir marka yatırıma geliyor. Türkiye’ye uzun yıllardan beri gelmesini istediğimiz bir yatırım nihayet geliyor” dedi.

“Diğer firmalar da yatırım yapmaya başlayacak”

Alper Kanca sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Otomotiv dışındaki önemli alan ise Türkiye ekonomisine genel anlamda güveni gösteren bir durum. Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye’de büyük bir yatırım yapması, bir defalık bir alım değil yıllara uzanan bir yatırım yapması, özellikle Almanya’da bugüne kadar Türkiye’ye biraz çekinceli ve mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak. Küçük ve orta ölçekli firmalardan çok ciddi miktarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen firmalar vardı. Bunlar Alman medyasından etkilenerek ve Alman siyasetçilerden etkilenerek biraz uzak duruyorlardı. Bu şimdi Volkswagen’in yatırımı ve yeni dalgayla rüzgarla birlikte bence değişecektir. Alman firmalarının da Türkiye’ye yönelik özellikle otomotiv tarafında domino etkisiyle hareket başlatarak yer arayıp yatırım yapmaya başlayacaklardır. Bunun örneklerini görüyoruz. Derneğimize başvurup TAYSAD’dan bilgi almak isteyen Alman firmaları bulunuyor. Bu da Türk otomotiv sanayisi için önemli.”

“Türkiye’de yetişmiş insan kaynağı var”

Genel ekonomi açısından bakıldığında otomotiv dışındaki birçok firmanın da Türkiye’de yatırım yapmayı düşüneceğinin altınız çizen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Türkiye’nin son 2-3 yıllık yurtdışındaki algısı ülkemize yapılacak yatırımların önünü biraz kesmişti. Volkswagen bu duran yatırım arayışını bence harekete geçirerek yeşil bir sinyal olarak bütün yatırımcılara Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke, Türkiye’de ekonomiye güvenilir mesajını verecek. Ayrıca Volkswagen gibi büyük bir şirket neden Türkiye’yi tercih ediyor sorusunun yanıtına da bakmak gerek. Bazılarının iddia ettiği gibi sadece Türkiye’yi teşvikler için tercih etmiyor. Çünkü teşvikler konusunda en az Türkiye kadar veya Türkiye’ye yakın imkanlar sunan başka ülkeler de var. Sadece ucuzluğa bakılsa Bulgaristan’daki işçilik Türkiye’den de ucuz sayılabilir. Türkiye aslında bir paket sunuyor kendilerine. Bu paketin içerisinde birçok şey var ve bunları Volkswagen başka bir ülkede bu şekilde bu kalitede bulamıyor. Bunlardan bir tanesi insandır. Türkiye’de yetişmiş ve yetkin insan gücü var. Bu insanlar otomotiv sektöründe uzun yıllardır tecrübeliler. Türkiye’de bu insanların çalıştığı otomotiv tedarikçileri var. Uzun yıllardan beri bu işi yapıyorlar. Türkiye’de otomotiv tedarikçilerinin yüksek kalite anlayışları var. Bunu da her sene Türkiye ihracatının şampiyonu olarak gösteriyorlar” şeklinde sözlerine devam etti.

“İlişkiler düzeliyor”

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Bütün bunları topladığımızda ve siyasi iktidarın iyi niyetli yaklaşımları, gelen yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekme konusunda gösterdikleri olumlu yaklaşımlara ek olarak Türkiye’de bir de pazar potansiyeli var. Türkiye büyük bir pazar. Bakıldığında Volkswagen’in de önemli pazarlarından bir tanesi. Volkswagen’in diğer bir faydası Türkiye’de bütün bu imkanlardan faydalanarak daha düşük maliyetli daha ucuz otomobiller üreterek rakiplerine karşı avantaj sağlayacak. Dolayısıyla sadece Türkiye’nin menfaatine olan bir iş değil Almanya ve Volkswagen’in de menfaatine olan çift taraflı kazan kazan ilişkisidir. Bu açıdan bence daha sürdürülebilir ve her iki ülke için de tarihsel dostluğunun bir devamını da gösteriyor, ilişkiler düzeliyor. Türkiye tekrar Alman turistlerin hem rağbet ettiği ülke, Alman iş insanlarının da en çok iş yapmak istediği ülke konumuna geliyor” dedi.