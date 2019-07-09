Suzuki’den yaza özel fırsatlar!

Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan motosiklet dünyasının efsanevi markası Suzuki, Temmuz ayında özel ve cazip ödeme imkanları ile motor tutkunlarını showroomlarına çağırıyor. Başarısı satış adetleri ve performanslarıyla kanıtlanmış GSX 250R ve GSX-R 125 modelleri, ay boyunca anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 15 bin TL’ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanlarıyla satışa sunuluyor.



Türkiye’de Doğan Otomotiv Grubu çatısı altında satışa sunulan motosiklet severlerin tutkusu olan Suzuki, avantajlı kampanyalarına Temmuz ayında da devam ediyor. 30 yıldır dünya çapında 1 milyondan fazla satışa imza atan Suzuki GSX-R serisi içerisinden; üstün performans ve yakıt ekonomisi sunan Suzuki GSX 250R ile hafif sınıfta devrim yapan Suzuki GSX-R 125 modelleri; anlaşmalı bankaların kredi kartlarına özel olarak 15 bin TL’ye kadar 9 ay vade farksız taksit imkanıyla Temmuz ayı boyunca sahiplerini bekliyor.