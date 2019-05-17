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Suzuki Jimny, Dünyada Yılın Otomobilleri Arasına Girdi!

Suzuki’nin efsanevi SUV modeli Jimny, 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri’nde  “Yılın Şehir Otomobili” seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın birçok ülkesinden tecrübeli otomotiv uzmanlarından oluşan jüri tarafından seçilen Jimny, aldığı bu ödülle yenilenen versiyonunun başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Suzuki Jimny, Dünyada Yılın Otomobilleri Arasına Girdi!

Suzuki’nin efsanevi SUV modeli Jimny, 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri’nde  “Yılın Şehir Otomobili” seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın birçok ülkesinden tecrübeli otomotiv uzmanlarından oluşan jüri tarafından seçilen Jimny, aldığı bu ödülle yenilenen versiyonunun başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

17 Mayıs 2019 Cuma 17:21
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Suzuki Jimny, Dünyada Yılın Otomobilleri Arasına Girdi!

Otomotiv alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Dünyada Yılın Otomobil Ödülleri” bu yıl 15’inci kez sahiplerini buldu. Tecrübeli otomotiv uzmanlarından oluşan jüri, 2019 yılı için 6 farklı kategoride yılın en iyi otomobillerini belirledi. Benzersiz 4 tekerlekten çekiş sistemi ve geçmişle geleceği biraraya getiren maskülen tasarım özellikleriyle dikkatleri çeken Suzuki’nin efsanevi SUV modeli Jimny, “Yılın Şehir Otomobili” kategorisinde birinciliğe ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

“Jimny konseptine 50 yıldır sadığız”

Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki, “Sınıfının tek örneği olan Jimny, kompakt, otantik bir arazi aracı olarak tasarlandı ve bizler bu konsepte neredeyse 50 yıldır sadık kalmaktayız. Jimny’nin artık dünya çapında, mükemmel performansı ile birlikte benzersiz işlevsel tasarımıyla hem arazide hem de yollarda sürüyor olmaktan zevk alan pek çok hayranı var. Bu ödülü hayranlarımız adına ve müşterilerimizin günlük yaşamı için heyecan verici otomobiller üretme tutkumuz kaynaklı gurur ve güvenle kabul ediyoruz” diye konuştu.

Şehirli Jimny!

Dördüncü neslinde tüm başarılı özelliklerini bir adım daha ileriye taşıyan Suzuki Jimny, benzersiz 4 tekerlekten çekiş sistemi ve maskülen tasarım detaylarıyla dikkatleri çekiyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde de hayatı kolaylaştıran yeni Suzuki Jimny, Türkiye’de GLX donanım paketi, 1.5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motoru ve 4 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunuluyor.

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