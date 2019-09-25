Stevie ödüllerinde “Altın Ödüller” Toyota’nın

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., dünyanın en saygın iş ödülleri arasında öne çıkan 2019 Stevie Ödülleri’nin İnsan Kaynakları Kategorisinde “En İyi İş Verenler Stevie Altın Ödülü’nü” alarak bu alandaki başarısını taçlandırdı. Toyota’nın ödülü, New York’ta düzenlenen Stevie Ödülleri Gala Gecesi’nde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. İnsan Kaynakları ve Tesis Yönetimi Grup Müdürü Seda Koytak’a takdim edildi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Stevie Ödülleri’ne 24 ülkeden 600’den fazla proje başvurusu gerçekleşti. Bu projelerden finale kalan yaklaşık 300’ü arasından “Çalışan Bağlılığında Başarı” kategorisinde büyük ödüle uzanan Toyota, bu kategoride Türkiye’den finalist olan tek firma oldu. Toyota aynı zamanda kendi kategorisinde Altın Stevie Ödülü’nü alan tek şirket olmayı da başarırken, kategorisinden bağımsız olarak yüzlerce proje arasında jürinin en yüksek puan verdiği tek proje de seçilerek “The Grand Stevie Award Winner” unvanı aldı.

Seda Koytak Ödülünü Alırken

Dünyanın en iyi işverenlerini ve insan kaynakları profesyonellerini, ekiplerini, başarılarını ve insan kaynakları projelerini ödüllendiren “Stevie En İyi İş Verenler Ödülü”, Toyota’nın insan kaynakları alanında bir kez daha ön plana çıkmasını sağladı. “Toyota Türkiye’den Bağlılık Hikayeleri” temasıyla Stevie Ödülleri’ne başvuran Toyota, işveren markası uygulamalarını anlattı. Aynı zamanda çalışanların şirkete bağlılığını artırdığı gözlemlenen tüm projeler de Stevie Ödülleri’nde tanıtıldı.

Dünyada kabul görmüş başarılı kuruluşları, projeleri ve profesyonelleri ödüllendiren Stevie Ödülleri’nin gala gecesi de New York’ta düzenlendi ve kazananlara ödüller burada sunuldu.