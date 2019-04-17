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SsangYong Musso Grand Türkiye’de!

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong’un, Pick-Up segmentinde Musso Grand modeli SsangYong Showroomlarında yerini aldı.

SsangYong Musso Grand Türkiye’de!

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong’un, Pick-Up segmentinde Musso Grand modeli SsangYong Showroomlarında yerini aldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
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SsangYong Musso Grand Türkiye’de!

Musso Grand,  2002 yılında Musso Sports, 2006 yılında Actyon Sports ve 2012 yılında da Korando Sports ile devam eden SsangYong Pick-Up 'ın 4. jenerasyonu olarak bizi selamlıyor.

Musso Grand güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunuyor.

Göze çarpan radyatör ızgarası, merkezden uzanan krom çizgisi ile belirgin bir kimlik oluştururken, ön ve yan kas çizgileri ile kavisli yüzeylerin çarpıcı bir karışımını sunuyor. Hacimli yan karakter çizgisi sağlam, dengeli bir estetik ve dinamik bir kişiliği ortaya çıkarıyor.

Dairesel sis lambaları, Musso Grand’a sofistike bir dokunuş katıyor.

Sürücü kabininin iç tasarımı, sürücüye keyifli bir sürüş yaşatırken, her şeyin elinin altında olması ergonomik ve kolay bir kullanım sunuyor. Geniş arka koltuk mesafesi, kabin içi geniş ve kullanışlı cepler, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için dizayn edilmiş rahat koltuklar, akıllı anahtar, üst düzey hoparlör ekipmanları yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor ayrıca 8’ multimedya ekranı ile Musso Grand kullanıcılarına konforlu ve keyifli bir seyahat vadediyor.

Musso Grand, SsangYong Showroomlarında 750.000 TL’lik Satış Fiyatıyla Yer Alan Rexton G4 ile Aynı Alt Yapıya ve Teknolojiye Sahip

Musso Grand’ın gövdesi %79,2 oranında yüksek mukavemetli 4 katmanlı şasiye sahip. Otomobil endüstrisinin ilk 1,5 GPa* ultra yüksek mukavemetli çeliği ile üretilen Pick-Up’ı olmasıyla birlikte Musso Grand Rexton G4 ile aynı kasa yapısını, teknolojiyi ve donanım zenginliğini paylaşıyor. Böylece kabin içindeki emniyetli alan en üst düzeye çıkarılmış durumda iken konfor da en üst seviyede tutuluyor. .Ayrıca Korando, %70,8 artikülasyon ses indeksi ile geçmiş versiyonları ve rakipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda sessiz bir sürüş konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar gözönüne alındığında, Musso Grand kullanıcılarına dört katmanlı mükemmel çelik  gövde içinde olağanüstü sessizlik ve son derecede güvenli bir sürüş sağlıyor.

Musso Grand oldukça dayanıklı bir araç olmasının yanında SsangYong’un güvenlik konusunda asla taviz vermediğini kanıtlar şekilde,  çift hava yastığı, cruise kontrol,  ESP, Fren Destek Sistemi (BAS)

Elektronik Fren Kuvveti Dağılımı (EBD), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuş Kalkış Asistanı (HSA)

Acil Durdurma Sinyali (ESS), Devrilme Koruması (ARP), Yokuş İniş Kontrolü (HDC) gibi güvenlik sistemleriyle donatılmış olarak geliyor.

Musso Grand, Korando Sports’a göre 112 kg daha fazla yük kapasitesine sahip olup size bulunmanız gereken her ortamda mükemmel bir şekilde eşlik eder. İster şehiriçi, ister çiftlik, ister şantiye her ortamda kusursuz bir yol arkadaşıdır. Hem sizin hem sevdiklerinizin güvenliği ile konforunu düşünür.

Musso Grand’ın, uluslararası lansmanı 2019 Cenevre Motor Show’da (Palexpo)  5 Mart Salı günü gerçekleşti.

**“Giga-çelik” olarak adlandırılan kategori en az 1 gigapascal (GPa) çekme mukavemeti, yani milimetrekare başına 100 kilogramdan fazla kuvvete dayanabilir (yani, yaklaşık küçük tırnak büyüklüğünde bir parça).

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