SsangYong Korando’dan İlk Görüntüler

SUV severlerin merakla beklediği dördüncü nesil SsangYong Korando modeli ile ilgili detaylar netleştikçe heyecan da artıyor.

SsangYong Korando’nun dizaynı Rexton G4’ten etkilenirken, yan tasarım çizgileri ise geçtiğimiz yıl tanıtılan E-SIV konseptini akla getiriyor. Üç parçalı sis farları, LED gündüz farları ile birlikte aydınlatma grubuyla bir bütünlük oluşturuyor. Aracın arka tarafında ise yeni bir tasarıma sahip stop lambaları kalın bir krom çıta ile birbirine bağlanıyor.

Korando’nun iç kabininde “Blaze Cockpit” adı verilen tasarım dili kullanılıyor. Yaşam alanında geniş ve büyük ekranlar kullanılmış. 10.25 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı konsolun merkezinde konumlanırken, sürücü tarafında 9 inçlik dijital gösterge paneline yer veriliyor.

551 litre bagaj hacmi sunan Korando’da, kullanım kolaylığı sağlayan elektrikli bagaj kapağı da opsiyon olarak sunuluyor.

Ayrıca Korando 1.6 litre turbo dizel motor seçeneği Tivoli modeli gibi 115 beygir güç ve 300 Nm tork üretecek, ayrıyeten 1.5 motor seçeneği de olacak.

SsangYong’nun yeni nesil SUV aracı Korando daha dinamik tasarım ve son teknoloji donanım özellikleri ile C segmentinde rakipleri arasında söz sahibi olacağının sinyallerini veriyor.







