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SsangYong'dan yaz kampanyası

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong, Haziran ayı boyunca Korando Sports modelinde ÖTV+KDV Bizden Kampanyası sunuyor.

SsangYong'dan yaz kampanyası

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong, Haziran ayı boyunca Korando Sports modelinde ÖTV+KDV Bizden Kampanyası sunuyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:51
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SsangYong'dan yaz kampanyası

Serinleten Yaz Kampanyası ile ÖTV+KDV Bizden;

* Korando Sports, 85.000 TL´den başlayan fiyatlarla SsangYong Showroom’larında yeni sahiplerini bekliyor.

***ÖTV+KDV Bizden Kampanyası Korando Sports MT modellerinde geçerlidir.
Arazinin ve Şehrin Lideri Güney Koreli Korando Sports
Korando Sports 4X2 ve 4x4 seçenekleriyle hem özel hayatınızda hem de iş amaçlı kullanabileceğiniz konfor ve performansı aynı anda sunan bir pick-up olarak rakiplerinden ayrışıyor. 
Korando Sports’da ön fren hava soğutmalı disk, emniyetli fren mesafesi sağlarken aşınmayı ve sarsıntıyı en aza indirir.
Hava soğutmalı diskler, %20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Ayrıca daha dengeli olarak seyahat etmeyi sağlarken savrulmayı engeller.
Süspansiyon sistemi helezon olması sebebiyle otomobil konforunda seyahat sağlar. 
Korando Sports otomobil konforunda iç ve dış dizayna sahiptir.

Hafta sonları şehrin karmaşasından uzaklaşıp muhteşem mekanların keşfinde yol arkadaşınız oluyor.

SsangYong Korando Sports:
•    SsangYong’un, 4x2 AT pick up sınıfında lider modeli Korando Sports, ESP (Elektronik Denge Programı) kapsamında  geliştirilen paket güvenlik sistemiyle oldukça dikkat çekiyor. Sistem bütünlüğünü tamamlayan HSA (Yokuş kalkış desteği), ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi), ARP (Aktif Savrulma Önleme Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren Kuvvet Dağılımı Sistemi)  programları kullanıcıyı tam anlamıyla koruma altına alıyor. 
•    SsangYong’un tüm modellerinde uygulanan üç katmanlı güçlendirilmiş, monoblok,  merdiven tipli çelik şasi yapısıyla, olası kazalarda darbenin araç içerisine minimumda yansıması temel alınıyor. 
•    Korando Sports, arka helezon yaylı süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda sürüş deneyimi sağlıyor. 

SsangYong Korando Sports 4x4:
•    SsangYong’un, pick up sınıfında lider modeli Korando Sports 4x4, ESP (Elektronik Denge Programı) kapsamında  geliştirilen paket güvenlik sistemiyle oldukça dikkat çekiyor. Sistem bütünlüğünü tamamlayan HSA (Yokuş kalkış desteği), ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi), ARP (Aktif Savrulma Önleme Sistemi) ve EBD (Elektronik Fren Kuvvet Dağılımı Sistemi)  programları kullanıcıyı tam anlamıyla koruma altına alıyor. 
•    SsangYong’un tüm modellerinde uygulanan üç katmanlı güçlendirilmiş, monoblok,  merdiven tipli çelik şasi yapısıyla, olası kazalarda darbenin araç içerisine minimumda yansıması temel alınıyor. 
•    Korando Sports 4x4, arka helezon yaylı süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda sürüş deneyimi sağlıyor. 
•    Korando Sports 4x4, benzersiz 4x4 off-road yeteneği,
•    Korando Sports 4x4, arka helezon yaylı süspansiyon sistemi sayesinde otomobil konforunda sürüş deneyimi sağlıyor. 
•    Korando Sports 4x4, geniş bir hacim için, iç kasa boyu 400mm/40cm uzadı.
•    Korando Sports 4x2 / 4x4 için, 3 yıl ya da 100.000 km. (hangisi önce dolarsa biter) yasal garanti kapsamındadır.

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