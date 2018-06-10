SsangYong arge süreçlerinde söz sahibi!

Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu; SsangYong olarak Türkiye’de yıldan yıla sürekli gelişen Yaygın Satış ve Servis Ağı ile 4 yıl Geri Alım Garantisi ve %100 Yedek Parça Bulunurluk Garantisi uygulamalarımızı satış yaptığımız her müşterimize taahhüt eden tek firma olarak sektörde önemli adımlar atıyoruz.

Bu yıl itibariyle SsangYong’un Ürün Pazarlama Konseyi Ürün Geliştirme Daimi Üyesi olduk.

SsangYong Ürün Pazarlama Konseyi’nde (SsangYong Product Marketing Council); henüz üretilmemiş/ üretime hazırlanan araçlar için Arge süresince aracın hangi motor özellikleriyle, hangi opsiyon seçenekleri ve hangi gelecek teknolojisi ile üretilip, hangi standart donanımla hangi opsiyon donanımlarla satışa sunulması gerektiğini tartışıyoruz. Daha önce üretilmiş ancak makyaj ve kasa değişimi yapılacak modeller için de yapılacak güncellemelerin kararlarını alıyoruz. Revize edilecek modellerde kalite yönetimi için, herkes kendi pazarında yaşadığı modele artı katacak değerleri dile getiriyor. Her üç ayda bir toplanıldığında bir önceki sefer dile getirilen değişiklik ve öneriler test araçları üzerinde gerçekleştirilerek konsey üyelerine sunuluyor. Bu test araçlarını uzun kilometreler kullanıp üzerinden gerekli düzeltmeler yapılarak modelin son halini ortaya çıkarıyoruz.

Yani örneğin 2019 yılında üretilecek yeni kasa Tivoli’nin sürpriz bir motor seçeneği olacak bunun kararı konseyde tarafımızca alındı. Multi medya sistemindeki Smart Screen hangi özellikleri barındırmalı, kaç inç olmalı ayrıca aracın ana konfigürasyonunda hangi özellikler olmalı, eski kasa Tivoli’ye göre artıları ne olmalı, güncelliğini kaybetmiş hangi özelikler çıkarılmalı bunların hepsi konuşularak alınan kararlar doğrultusunda ilerleme sağlıyoruz.

Tüm komite üyesi ülkeler Genel Müdür statüsünde katılım gerçekleştiriyor. Ve anında aksiyon alıyoruz. Bu komiteye dahil ülkeler; Türkiye, İspanya, İngiltere, İtalya, Yeni Zelanda, Şili, Orta Avrupa.

Bundan sonra Türkiye’ye gelecek veya dünyada üretilecek her üründe Türkiye distribütörünün de söz hakkı olacak ve ürün gelişiminde doğrudan Ssang¬Yong üretim mühendislerine telkin¬lerde bulunabileceğiz. Bununla ilgili olarak Güney Kore’de üç toplantı gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantımızı Haziran ayı içinde gerçekleştireceğiz. Toplantıların ilk mey¬velerini eylül ayından sonra gelen ürünlerde göreceğiz. Artık Türkiye’ye taleplerimize uygun üretilen ürünler gelecek. Ayrıca ürün çeşitliliğimiz de artacak” yorumunda bulundu.