Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

SsangYong arge süreçlerinde söz sahibi!

Güney Koreli 4x4 Uzmanı SsangYong’un Türkiye distribütörlüğünü yürüten Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu yaptığı basın açıklamasıyla “2018 yılı itibariyle SsangYong Arge süreçlerinde söz sahibi olduklarını açıkladı”

SsangYong arge süreçlerinde söz sahibi!

Güney Koreli 4x4 Uzmanı SsangYong’un Türkiye distribütörlüğünü yürüten Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu yaptığı basın açıklamasıyla “2018 yılı itibariyle SsangYong Arge süreçlerinde söz sahibi olduklarını açıkladı”

10 Haziran 2018 Pazar 02:17
3136 Okunma
SsangYong arge süreçlerinde söz sahibi!

Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu;  SsangYong olarak Türkiye’de yıldan yıla sürekli gelişen Yaygın Satış ve Servis Ağı ile 4 yıl Geri Alım Garantisi ve %100 Yedek Parça Bulunurluk Garantisi uygulamalarımızı satış yaptığımız her müşterimize taahhüt eden tek firma olarak sektörde önemli adımlar atıyoruz.

Bu yıl itibariyle SsangYong’un Ürün Pazarlama Konseyi Ürün Geliştirme Daimi Üyesi olduk. 
SsangYong Ürün Pazarlama Konseyi’nde (SsangYong Product Marketing Council); henüz üretilmemiş/ üretime hazırlanan araçlar için Arge süresince aracın hangi motor özellikleriyle, hangi opsiyon seçenekleri ve hangi gelecek teknolojisi ile üretilip, hangi standart donanımla hangi opsiyon donanımlarla satışa sunulması gerektiğini tartışıyoruz. Daha önce üretilmiş ancak makyaj ve kasa değişimi yapılacak modeller için de yapılacak güncellemelerin kararlarını alıyoruz. Revize edilecek modellerde kalite yönetimi için, herkes kendi pazarında yaşadığı modele artı katacak değerleri dile getiriyor. Her üç ayda bir toplanıldığında bir önceki sefer dile getirilen değişiklik ve öneriler test araçları üzerinde gerçekleştirilerek konsey üyelerine sunuluyor. Bu test araçlarını uzun kilometreler kullanıp üzerinden gerekli düzeltmeler yapılarak modelin son halini ortaya çıkarıyoruz. 
Yani örneğin 2019 yılında üretilecek yeni kasa Tivoli’nin sürpriz bir motor seçeneği olacak bunun kararı konseyde tarafımızca alındı. Multi medya sistemindeki Smart Screen hangi özellikleri barındırmalı, kaç inç olmalı ayrıca aracın ana konfigürasyonunda hangi özellikler olmalı, eski kasa Tivoli’ye göre artıları ne olmalı, güncelliğini kaybetmiş hangi özelikler çıkarılmalı bunların hepsi konuşularak alınan kararlar doğrultusunda ilerleme sağlıyoruz.
Tüm komite üyesi ülkeler Genel Müdür statüsünde katılım gerçekleştiriyor. Ve anında aksiyon alıyoruz. Bu komiteye dahil ülkeler; Türkiye, İspanya, İngiltere, İtalya, Yeni Zelanda,  Şili, Orta Avrupa.
Bundan sonra Türkiye’ye gelecek veya dünyada üretilecek her üründe Türkiye distribütörünün de söz hakkı olacak ve ürün gelişiminde doğrudan Ssang¬Yong üretim mühendislerine telkin¬lerde bulunabileceğiz. Bununla ilgili olarak Güney Kore’de üç toplantı gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantımızı Haziran ayı içinde gerçekleştireceğiz. Toplantıların ilk mey¬velerini eylül ayından sonra gelen ürünlerde göreceğiz. Artık Türkiye’ye taleplerimize uygun üretilen ürünler gelecek. Ayrıca ürün çeşitliliğimiz de artacak” yorumunda bulundu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor
Volvo, 2019’da Cenevre’ye gitmiyor
2. El pazarında bayram hareketliliği
2. El pazarında bayram hareketliliği
“Yılın En İyi Motoru” Unvanı Yine Ferrari’nin!
“Yılın En İyi Motoru” Unvanı Yine Ferrari’nin!

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim