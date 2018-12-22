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SsangYong 2019 Vizyonu!

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong’un, 2019 yılında Pick-Up segmentinde Musso modelinin Türkiye lansmanı ve C SUV segmentinde Korando modelinin Dünya lansmanı gerçekleşecek.

SsangYong 2019 Vizyonu!

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 uzmanı SsangYong’un, 2019 yılında Pick-Up segmentinde Musso modelinin Türkiye lansmanı ve C SUV segmentinde Korando modelinin Dünya lansmanı gerçekleşecek.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:10
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SsangYong 2019 Vizyonu!

SUV severlerin merakla beklediği SsangYong’un Musso ve Korando modelleriyle ilgili detaylar netleştikçe heyecan da artıyor.

Şehrin ve Arazinin Yeni Otantik Pick-Up’ı MUSSO!

Musso,  2002 yılında Musso Sports, 2006 yılında Actyon Sports ve 2012 yılında da Korando Sports ile devam eden SsangYong Pick-Up efsanesinin 4. jenerasyonu olarak bizi selamlıyor.

Musso cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunuyor.

Göze çarpan radyatör ızgarası, merkezden uzanan krom çizgisi ile belirgin bir kimlik oluştururken, ön ve yan kas çizgileri ile kavisli yüzeylerin çarpıcı bir karışımını sunuyor. Hacimli yan karakter çizgisi sağlam, dengeli bir estetik ve dinamik bir kişiliği ortaya çıkarıyor.

Dairesel sis lambaları, Musso’ya sofistike bir dokunuş katıyor.

Uzay konforunda iç tasarım, sürücüye keyifli bir sürüş yaşatırken, her şeyin elinin altında olması ergonomik ve kolay bir kullanım sunuyor. Sürücü için elektrikli (8 farklı yükseklik ayarı), geniş arka koltuk mesafesi, kabin içi geniş ve kullanışlı cepler, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için dizayn edilmiş rahat koltuklar, iGoogle Android Auto / Apple CarPlay, bluetooth, Smart key, üst düzey hoparlör ekipmanları yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor ayrıca 8’ multimedya ekranı ile Musso kullanıcılarına konforlu ve keyifli bir seyahat vadediyor.

 Musso’nun gövdesi %79,2 oranında yüksek mukavemetli 4 katmanlı şasiye sahip. Otomobil endüstrisinin ilk 1,5 GPa* ultra yüksek mukavemetli çeliği ile üretilen Pick-Up’ı olmasıyla birlikte Musso Rexton G4 ile aynı kasa yapısını paylaşıyor. Böylece kabin içindeki emniyetli alan da en üst düzeye çıkarılmış durumda. .Ayrıca Korando, %70,8 artikülasyon ses indeksi ile geçmiş versiyonları ve rakipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda sessiz bir sürüş konusunda da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar gözönüne alındığında, Musso kullanıcılarına dört katmanlı mükemmel çelik  gövde içinde olağanüstü sessizlik ve son derecede güvenli bir sürüş sağlıyor.

Giga-çelik” olarak adlandırılan kategori en az 1 gigapascal (GPa) çekme mukavemeti, yani milimetrekare başına 100 kilogramdan fazla kuvvete dayanabilir (yani, yaklaşık küçük tırnak büyüklüğünde bir parça).

Musso oldukça dayanıklı bir araç olmasının yanında SsangYong’un güvenlik konusunda asla taviz vermediğini kanıtlar şekilde,  çift hava yastığı, cruise kontrol,  ESP, Fren Destek Sistemi (BAS)

Elektronik Fren Kuvveti Dağılımı (EBD), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Yokuşta Kalkış Asistanı (HSA)

Acil Durdurma Sinyali (ESS), Devrilme Koruması (ARP), Tepe İniş Kontrolü (HDC) gibi güvenlik sistemleriyle donatılmış olarak geliyor.

Musso, Korando Sports’a göre 112 kg daha fazla yük kapasitesine sahip olup size bulunmanız gereken her ortamda mükemmel bir şekilde eşlik eder. İster şehiriçi, ister çiftlik, ister şantiye her ortamda kusursuz bir yol arkadaşıdır. Hem sizin hem sevdiklerinizin güvenliği ile konforunu düşünür.

Musso 2019 yılının ilk çeyreğinin sonunda Türkiye’deki Pick-Up severlerin beğenisine sunuluyor olacak.

Korando Ailenizin Yeni Üyesi!

SsangYong, Korando’yu tümüyle yeni bir tasarım, yeni motor seçenekleri ve son teknolojik gelişmeler ışığında ortaya çıkardı. Korando C SUV segmentinde şimdiden gözünü zirveye dikmiş görünüyor.

Korando Benzinli ve Dizel versiyonları 1.6 ve 1.5 motor seçenekleriyle 2019 üçüncü çeyreğinde  tüm dünya ile aynı anda SUV severler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Son Güncelleme: 22.12.2018 12:13
Anahtar Kelimeler:
Vizyonu2019Ssang Yong
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