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Skoda’da Ekim fırsatları göz kamaştırıyor

Skoda, müşterilerine fiyat avantajlarının yanı sıra finansman desteği de sağlıyor.

Skoda’da Ekim fırsatları göz kamaştırıyor

Skoda, müşterilerine fiyat avantajlarının yanı sıra finansman desteği de sağlıyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:02
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Skoda’da Ekim fırsatları göz kamaştırıyor

Skoda, kampanya fırsatlarını Ekim ayında da sürdürüyor. Skoda sahibi olmak isteyenler Ekim ayı boyunca indirimlerin yanı sıra 0 faiz imkanından da yararlanabilecekler.

Ekim ayı boyunca Kodiaq’ın tüm versiyonlarında da geçerli olmak üzere Octavia Ambition 1.0 TSI Manuel ve Octavia Style 1.0 TSI DSG modelleri için yüzde 3 kampanya indirimi sunuluyor.

SKODA Finans kapsamında ayrıca Octavia ve Superb modelleri için sunulan “70.000 TL 12 Ay %0 Faiz” kredi kampanyasından Ekim ayında Kodiaq modeli de ekleniyor.

Skoda’da kampanya fırsatları Karoq ve Fabia modellerimiz için de devam ediyor. Karoq ve Fabia sahibi olmak isteyen müşteriler “50.000TL 12 Ay %0 Faiz” kampanyasından faydalanabilecekler.

  

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