Skoda’da Ekim fırsatları göz kamaştırıyor

Skoda, kampanya fırsatlarını Ekim ayında da sürdürüyor. Skoda sahibi olmak isteyenler Ekim ayı boyunca indirimlerin yanı sıra 0 faiz imkanından da yararlanabilecekler.

Ekim ayı boyunca Kodiaq’ın tüm versiyonlarında da geçerli olmak üzere Octavia Ambition 1.0 TSI Manuel ve Octavia Style 1.0 TSI DSG modelleri için yüzde 3 kampanya indirimi sunuluyor.

SKODA Finans kapsamında ayrıca Octavia ve Superb modelleri için sunulan “70.000 TL 12 Ay %0 Faiz” kredi kampanyasından Ekim ayında Kodiaq modeli de ekleniyor.

Skoda’da kampanya fırsatları Karoq ve Fabia modellerimiz için de devam ediyor. Karoq ve Fabia sahibi olmak isteyen müşteriler “50.000TL 12 Ay %0 Faiz” kampanyasından faydalanabilecekler.