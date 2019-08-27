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Sınıfının yaratıcısı Fiorino, şimdi daha teknolojik!

Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino, sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran ve Apple CarPlay ile Android Auto teknolojileriyle yenilendi. Fiat Fiorino Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç dokunmatik tablet ekran, “Premio” versiyonunda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunulmaya başlandı.

Sınıfının yaratıcısı Fiorino, şimdi daha teknolojik!

Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen Fiat Fiorino, sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran ve Apple CarPlay ile Android Auto teknolojileriyle yenilendi. Fiat Fiorino Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç dokunmatik tablet ekran, “Premio” versiyonunda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunulmaya başlandı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:29
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Sınıfının yaratıcısı Fiorino, şimdi daha teknolojik!

Sınıfının yaratıcısı olarak 2007 yılında tüketiciyle buluşan Fiat Fiorino, yepyeni teknolojik donanımlara kavuştu. Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi, sınıfının en büyük ekranı olma özelliğine sahip 7 inç dokunmatik tablet ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisiyle de fark yaratıyor. Pop, Safeline ve Premio isimli; üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç tablet ekran, “Premio” versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor. 69 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışına başlanan Fiorino’da, “Safeline” donanım seviyesi 77 bin 500 TL, “Premio” ise 82 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

Zengin donanım, maksimum konfor ve ekonomi bir arada!

Farklı kullanım biçimlerine uygun, fonksiyonel yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci olmasıyla da sınıfının öncüsü olan Fiorino, 2 bin 800 litreye varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle dikkatleri çekiyor. EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım listesine sahip olan Fiorino hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

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