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Shell Helix Motor Yağları, Saffet Üçüncü ile birlikte Balıkesir’deydi

Otomotiv sektörünün duayenlerinden Saffet Üçüncü, binek araç motor yağı Shell Helix için Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Yıl boyunca, Shell ekibi ile birlikte Türkiye'nin toplam 6 ilinde otomotiv servislerindeki ustalarla buluşacak olan Saffet Üçüncü, 10 Mayıs’ta Balıkesir’de düzenlenen bir yemekte servis ustalarıyla bir araya geldi.

Shell Helix Motor Yağları, Saffet Üçüncü ile birlikte Balıkesir’deydi

Otomotiv sektörünün duayenlerinden Saffet Üçüncü, binek araç motor yağı Shell Helix için Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Yıl boyunca, Shell ekibi ile birlikte Türkiye'nin toplam 6 ilinde otomotiv servislerindeki ustalarla buluşacak olan Saffet Üçüncü, 10 Mayıs’ta Balıkesir’de düzenlenen bir yemekte servis ustalarıyla bir araya geldi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:55
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Shell Helix Motor Yağları, Saffet Üçüncü ile birlikte Balıkesir’deydi

Türkiye madeni yağ pazarının üst üste 11 yıldır lideri olan Shell & Turcas, 2018 boyunca “İşin Ustaları Buluşuyor” aktivitesi ile Shell Helix sponsorluğunda otomotiv basınının duayen ismi Saffet Üçüncü’yü özel servis ustalarıyla buluşturuyor. Etkinlik kapsamında 10 Mayıs’ta Balıkesir’deki özel servis ustalarıyla bir yemekte bir araya gelen Saffet Üçüncü, ustalara, doğru motor yağı seçiminin araç performansı üzerindeki etkilerini anlattı ve onların sorularını yanıtladı.

Shell Madeni Yağlar ekibi, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen etkinlik kapsamında 17 ilde 800 otomotiv özel servis ustası ile bir araya gelmişti. Bu yıl bugüne kadar Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli ve Balıkesir’e ziyaret gerçekleştirilirken, önümüzdeki günlerde ziyaret edilecek iller arasında Kayseri ve Konya da bulunuyor.

Otomobil sahiplerinin motor yağı tercihlerinde önemli rol oynayan özel servis ustaları ile otomotiv sektörünün uzmanlığı ile öne çıkan ismi Saffet Üçüncü’yü bir araya getirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, konuya dair yaptığı açıklamada “Madeni yağ alanındaki yetkinliğimizi, sahadaki en önemli elçilerimiz olan ustalara Saffet Üçüncü eşliğinde bir kez daha aktarıyoruz. Binek araçlar için ürettiğimiz Shell Helix motor yağımız, yeni nesil araç motorlarının dayanıklılığını artırmaya ve bu sayede motorun ömrünü uzatmaya yardımcı aktif temizleme özelliğine sahip. Shell Helix motor yağımız ayrıca, araç özelliklerine göre yüzde 3’e kadar yakıt tasarrufu da sağlayabiliyor. Ustalarımızla tüm bu bilgileri bir kez daha paylaştığımız ve emek yoğun sektörün değerli ustalarını Saffet Üçüncü ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Shell hem Türkiye hem de küresel madeni yağlar pazarındaki liderliğini 11 yıldır aralıksız sürdürüyor. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas Petrol A.Ş Türkiye’nin*, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline’ın her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre de Shell dünyanın** “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” konumunda bulunuyor.

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