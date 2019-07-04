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Sektör, ÖTV ve KDV teşviğinin devamını bekliyor

Geçen yıl Kasım ayında başlayan ve bu yıl 30 Haziran’a kadar uzatılan ÖTV ve KDV indirimi destek programının sona ermesi otomotiv sektöründe satışları durma noktasına getirdi. İlk 6 ayda satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 gerilerken 30 Haziran’dan bu yana geçen kısa sürede ise satışlar adeta durdu.

Sektör, ÖTV ve KDV teşviğinin devamını bekliyor

Geçen yıl Kasım ayında başlayan ve bu yıl 30 Haziran’a kadar uzatılan ÖTV ve KDV indirimi destek programının sona ermesi otomotiv sektöründe satışları durma noktasına getirdi. İlk 6 ayda satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 45 gerilerken 30 Haziran’dan bu yana geçen kısa sürede ise satışlar adeta durdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
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Sektör, ÖTV ve KDV teşviğinin devamını bekliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivde mevcut yatırımların korunması, eko-sistemin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazar çok önemli bir etkendir. İç pazar, yılın başından bu yana vergi indirimi destek programına rağmen yüzde 45 geriledi. ÖTV ve KDV indirimi programının sona ermesi ile de satışlar adeta durdu. Otomotiv sektörünün tamamı için hayati öneme haiz olan destek programının sona ermesi ile sektörün içinde bulunduğu koşullar daha da zorlaşmış oldu. Bu durumda, iç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, otomotivin Türkiye için en öncelikli sanayi olması kabulü ile sektörün bu dönemde zarar görmemesi için destek programlarının süreç boyunca devamının sağlanmasıdır” diye konuştu.

Geçen yıl Kasım ayında başlayan ve 30 Haziran’a kadar uzatılan ÖTV ve KDV destek programı sona erdi. Teşviklere rağmen yılın ilk yarısında yüzde 45 daralarak 195 bin 144 adetlik satış adedine gerileyen pazarda, ÖTV ve KDV indiriminin sona erdiği 30 Haziran’dan bu yana ise satışlar adeta durdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, “OSD olarak, vergi indirimlerinin uzatılmasına yönelik alınacak kararın otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren tüm oyuncular için kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan otomotivde mevcut yatırımların korunması, eko-sistemin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi için iç pazarın cazibesi çok önemli bir etkendir. İç pazar, yılın başından bu yana vergi indirimi desteğine rağmen yüzde 45 geriledi. ÖTV ve KDV indirimlerinin sona ermesi ile de satışlar adeta durdu. Otomotiv sektörünün tamamı için önemli ölçüde destek sağlayan bu programın sona ermesi ile sektörün içinde bulunduğu koşullar daha da zorlaşmış oldu. Bu durumda, iç pazarın mevcut durumunu koruyabilmesi için otomotiv sektörünün tüm paydaşları olarak ortak beklentimiz, otomotivin Türkiye için en öncelikli sanayi olması kabulü ile sektörün bu dönemde zarar görmemesi için destek programlarının süreç boyunca devamının sağlanmasıdır” diye konuştu. 

OSD Başkanı Yenigün, “Söz konusu desteğin devam ettirilmemesi sanayinin üretim adetlerine de olumsuz olarak yansıyacaktır” dedi.

Son Güncelleme: 04.07.2019 11:51
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