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Sektör lideri PO, yeni istasyonlarını törenle hizmete açtı

Türkiye’nin en büyük istasyon ağına sahip Petrol Ofisi, yurdun dört bir yanına dağılmış bayilerinin sayısını geçen gün arttırmaya devam ediyor. Sektör lideri Petrol Ofisi, bir günde gerçekleştirdiği iki açılış ile Halkalı ve Üsküdar’daki istasyonlarını hizmete soktu.

Sektör lideri PO, yeni istasyonlarını törenle hizmete açtı

Türkiye’nin en büyük istasyon ağına sahip Petrol Ofisi, yurdun dört bir yanına dağılmış bayilerinin sayısını geçen gün arttırmaya devam ediyor. Sektör lideri Petrol Ofisi, bir günde gerçekleştirdiği iki açılış ile Halkalı ve Üsküdar’daki istasyonlarını hizmete soktu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
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Sektör lideri PO, yeni istasyonlarını törenle hizmete açtı

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper: “Büyüme dâhil her alanda lidere yakışır adımlar atıyoruz”

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, Perakende Direktörü Yiğit Meral ve yöneticilerin de katıldığı ilk açılış, Halkalı İstasyon Caddesi üzerindeki Petrol Ofisi istasyonunda gerçekleştirildi. MR Petrol adına Metin ve Ümit Saltık’ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle, Petrol Ofisi’nin bayi zincirine eklenen yeni istasyon hizmete açıldı.

Petrol Ofisi’nin ikinci açılışı ise Üsküdar’da gerçekleştirildi. Turer Ulaşım Turizm Hizmetleri ve Petrol Ürünleri A.Ş. adına Erdem Er’in ev sahipliğinde düzenlenen törene, Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper ve Perakende Direktörü Yiğit Meral’in yanı sıra Petrol Ofisi yöneticileri de katıldı. Yapılan tören ile Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerindeki istasyon hizmete açıldı.

Halkalı İstasyon Caddesi, Petrol Ofisi İstasyonu Açılışı

“Adımlarımızı, liderlik sorumluluğu ile atıyoruz”

Petrol Ofisi’nde her alanda yaşanan gelişmelere dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Petrol Ofisi gibi büyük ve köklü bir markada, her alanda eş zamanlı önemli bir gelişim süreci yürütüyoruz. Petrol Ofisi Türkiye’nin en büyük şirketlerinden ve en önemli değerlerinden biri konumunda. Böylesine büyük, güçlü ve köklü bir yapıda birçok alanda birden bir gelişim süreci yürütmek, elbette ki kolay değil. O nedenle bu gelişimin, hazırlık aşaması dâhil her sürecinde büyük bir titizlikle hareket ediyoruz ve elbette ki her adımımızı sektör liderine, adına yakışır şekilde atıyoruz. Petrol Ofisi olarak, gerek büyümede, gerek ürün ve hizmetlerimizde, kısacası her alanda ve attığımız her adımda, sektör lider olmanın verdiği misyon ve sorumluluk anlayışı ile hareket ediyoruz. Aynı yaklaşımı, Türkiye’nin en büyüğü olan istasyon ağımızı genişletirken de sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Üsküdar, Petrol Ofisi İstasyonu Açılışı

“Nicelik kadar niteliğe de önem veriyoruz”

Petrol Ofisi istasyonlarının, en ücra noktalar dâhil Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış ve en büyük akaryakıt dağıtım ağını oluşturduğunu vurgulayan Petrol Ofisi Perakende Direktörü Yiğit Meral de, “Evet 1.750 istasyon ile Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahibiz ve en ücra noktalarda bile biz hizmet veriyoruz. Ancak biz daha da homojen ve doğru bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. İstasyon zincirimizi büyütürken de, niceliklere olduğu kadar niteliklere de önem veriyoruz. İstasyon sayımızı olduğu gibi, sektörde referans oluşturduğumuz ürün ve hizmet kalitemizi de daha yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk kez ve sadece Petrol Ofisi tarafından sunulan Active-3 teknolojisi ile müşterilerimize, çok cazip avantajlar ve ayrıcalıklar sunuyoruz. Active-3 teknolojili Petrol Ofisi yakıtları, motoru %100’e kadar temizliyor, koruyor ve %4’e varan tasarruf sunuyor. Petrol Ofisi istasyonlarında sunulan yüksek hizmet kalitesini daha da geliştirmek üzere de yoğun bir çalışma sürdürüyoruz ve müşterilerimizden bu alanda da güzel geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca istasyonlarımızda sunulan hizmet çeşitliliğini de, doğru alanlarda ve güçlü markalarla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile zenginleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

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Üsküdar Petrol Ofisi İstasyonu

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