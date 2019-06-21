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Scotty'den "seçim kampanyası"

Scotty, 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek seçime özel düzenlediği kampanyayla 07.00-18.00 saatleri arasında iki yolculuğunuzda sizi gideceğiniz yere yüzde 50 indirimli ışınlıyor.

Scotty'den "seçim kampanyası"

Scotty, 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek seçime özel düzenlediği kampanyayla 07.00-18.00 saatleri arasında iki yolculuğunuzda sizi gideceğiniz yere yüzde 50 indirimli ışınlıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 13:05
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Scotty'den "seçim kampanyası"


 

Teknoloji ile şehir hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulama Scotty, bu kez İstanbullular trafiğe takılmadan sandıklara rahatça ulaşabilsin ve oy kullanabilsin diye özel bir kampanya düzenliyor. 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için herkesi sandığa davet eden Scotty, kampanya çerçevesinde 07.00-18.00 saatleri arasında yapılacak iki yolculuğa yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Geçen yıl toplamda 25 milyon kilometre yol yaparak İstanbulluların 45 milyon dakikasını kurtaran Scotty, sunduğu Scotty Yemek ve Scotty Paket ile yemek siparişi ve alışveriş konusunda da İstanbullulara hizmet veriyor.

Scotty hakkında:

Bir Türk teknoloji şirketi olan Scotty, şehrin ulaşım seçeneklerini geliştirmek, trafiğe teknolojik, modern ve kalıcı bir çözüm üretmek için 2017 Mayıs’ta ayında kuruldu. Teknoloji ile şehir hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulama Scotty, bireysel motosiklet sürücüleriyle kullanıcıları uygulama üzerinden buluşturarak yolculuk deneyimi sunuyor. Scotty’nin Yolculuk dışında Yemek ve Paket hizmetleri de bulunuyor. Scotty Yemek, kullanıcılara diledikleri yerden yemek ve kahve sipariş imkanı sunarken, Scotty Paket ise kullanıcıların e-ticaret sitelerinden aldığı ürünleri İstanbul’un her yerine en geç iki saat içinde ulaştırıyor.

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