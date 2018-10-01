Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
100061
ALTIN
226.392
DOLAR
5.9334
STERLİN
7.7261
EURO
6.8888
banner287

SÉBASTIEN OGIER CITROËN'E geri dönüyor

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, 2019 yılı için 5 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sébastien Ogier ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

SÉBASTIEN OGIER CITROËN'E geri dönüyor

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, 2019 yılı için 5 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Sébastien Ogier ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:08
3430 Okunma
SÉBASTIEN OGIER CITROËN'E geri dönüyor

Citroën markası ile sayısız başarıya imza atan Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi 2019 yılından itibaren yeniden Citroën Total Abu Dhabi WRT takımıyla Dünya Ralli Şampiyonası’nda yer alacak. İlk şampiyonluğunu 2008 yılında C2 S1600 ile elde eden Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi 2009 – 2010 yıllarında C4 WRC, 2011 yılında ise DS3 WRC ile kariyerine devam etmişti. 2010 ve 2011 yılında Citroën’in takımlar şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi Citroën’deki kariyerleri boyunca 7 kez podyumun en üst basamağında yer aldı.

“Kariyerimde en önemli fırsatları bana sunan Citroën ile 2019 yılında Dünya Ralli Şampiyonası’nda yer alacak olmaktan dolayı çok mutluyum.” diyen Sébastien Ogier, Citroën Total Abu Dhabi WRT ile ilk startını 22-27 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Rallye Monte-Carlo’da alacak.

Sébastien Ogier ve Citroën birlikteliği hakkında bilinmesi gerekenler

Sébastien Ogier, C2 Super 1600 ile 2008 yılında, C4 WRC ile 2009 ve 2010 yıllarında, DS3 WRC ile 2011 yılında Citroën’de yer aldı
2010 ve 2011 yılında Citroën ile takımlar şampiyonluğuna ulaştı.
2008 yılında Junior WRC şampiyonluğunu elde etti.
Citroën ile 7 kez WRC’de podyumun en üst basamağında yer alan Ogier, 3 kez ikincilik, 4 kez de üçüncülük elde etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Audi A6’nın güvenliğine 5 yıldız!
Yeni Audi A6’nın güvenliğine 5 yıldız!
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DOPİNG GİBİ FESTİVAL: “V WEEKEND MOTORİNG”
OTOMOTİV SEKTÖRÜNE DOPİNG GİBİ FESTİVAL: “V WEEKEND MOTORİNG”
Toyota teknik eğitime destekte vites yükseltti
Toyota teknik eğitime destekte vites yükseltti
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim