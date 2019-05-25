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Şahsuvaroğlu’ndan Ekol Lojistik’e 131 adet Ford Focus

Otomotiv sektöründe 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Ford Şahsuvaroğlu, Türkiye’nin önde gelen lojistik firması Ekol Lojistik’e 131 adet Ford Focus satışı gerçekleştirdi. Filosunu yenileyen Ekol Lojistik, bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı otomotiv dünyasına taşımak üzere yeniden tasarlanan Ford’un sevilen modeli Focus ile operasyonlarına devam ediyor.

Şahsuvaroğlu’ndan Ekol Lojistik’e 131 adet Ford Focus

Otomotiv sektöründe 50 yılı aşkın süredir hizmet veren Ford Şahsuvaroğlu, Türkiye’nin önde gelen lojistik firması Ekol Lojistik’e 131 adet Ford Focus satışı gerçekleştirdi. Filosunu yenileyen Ekol Lojistik, bugünün teknolojisi ile geleceğin akıllı otomotiv dünyasına taşımak üzere yeniden tasarlanan Ford’un sevilen modeli Focus ile operasyonlarına devam ediyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:28
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Şahsuvaroğlu’ndan Ekol Lojistik’e 131 adet Ford Focus

İstanbul Pendik’te Ford Şahsuvaroğlu Plaza’da düzenlenen teslimat törenine, Şahsuvaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Ekol Lojistik Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü Levent Demir, Ekol Lojistik Satınalma Yetkilisi Burak Uçar, Ford Otosan Filo Satış Müdürü Murat Kılınç, Filo Bölge Müdürü Görkem Yılmaz katıldı.

Şahsuvaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu teslimat törende yaptığı konuşmasında Ekol Lojistik ile yaptıkları iş birliğinin hayırlı olmasını dilerken “4. neslinde yüksek performans sunan yeni bir otomobil olarak ortaya çıkan Yeni Focus, bireysel kullanıcıların yanı sıra filolar tarafından da tercih ediliyor. Ekol Lojistik, ülkemizde en geniş araç filosuna sahip lojistik firmalarımızın başında geliyor. Bu geniş filoyu bugün teslim ettiğimiz Focus ile güçlendirmek bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

Ekol Lojistik Satınalma ve Yatırımlar Genel Müdürü Levent Demir ise, Ford Otosan ve Şahsuvaroğlu Otomotiv ile iş birliklerinin gelişerek devam etmesini dileyerek “Filo yönetiminde işletme giderlerinin en önemli kalemi yakıt ve bakım onarımdır. Yeni Ford Focus’un işletme giderlerimizde önemli bir fayda sağlayacağını gördük ve tercihimizi bu yönde yaptık. Yenilenen tasarımı ile Ford Focus, araçları kullanacak arkadaşlarımızın motivasyonunu yükseltecek bir konfor seviyesinde” dedi.

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