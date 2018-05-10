ROLLS-ROYCE Elmas Cullinan’ı ortaya çıkardı

Rolls-Royce’un ilk arazi aracı yeni Cullinan’ı tüm dünyada eş zamanlı online tanıttı.

Rolls-Royce üç yıl önce 4x4 için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Dünya üzerindeki müşteriler "Rolls-Royce'dan" daha önce hiçbir SUV’da görülmemiş performansı ve lüksü bir arada sunmasını istediler. Rolls-Royce, karşılaşabilinecek tüm zorlukların üstesinden gelebilecek beceriye sahip, kullanıcısını dünyanın diğer ucuna götürebilecek Cullinan’ı tasarladı.

Otomotiv her zaman hızlı ve dinamik bir iş olmuştur ve yeni konseptler büyük bir düzenle ortaya çıkar. Ancak bu yeni kavramların, isteklerinden ödün vermeyen müşteriler tarafından benimsenmesi için mükemmeleştirilmesi gerekir.

Cullinan, daha önce hiç görülmemiş bir Rolls-Royce'dur. Sir Henry Royce`un " Yaptığınız her işte mükemmellik için gayret edin. Var olanın en iyisini daha iyi hale getirin. Var olmadığı zaman ise onu yaratın." dediğinde ki düşüncesinin bugün hayata geçmiş hali Cullinan'dır.

Rolls-Royce CEO'su Muller-Ötvös "Müşterilerimize bir SUV`de bulamadıklarını sunduğumuzu biliyoruz. Hayatlarında sınır kabul etmeyen bu yeni öncülerin cesaretleri ve macera duyguları deneyimlerini belirliyor.

Cullinan, kusursuz lüksün ve off-road kapasitesi ile harmanlandığı en saf biçimidir. Tarih bizim emsalimizi oluşturdu ve bugün Rolls-Royce harekete geçme çağrısını yanıtlıyor. Hayalperestlere, maceracılara, kaşiflere ve özgürlüğün üstünlüğüne inananlara cevabımız Rolls-RoyceCullinan'dır. Her yere zahmetsiz yolculuk, Cullinan'ın arkasındaki bir vaat değildir. Bu gerçektir." dedi.

İsmini şu anda İngiliz Kraliyet tacının üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından alan Cullinan, 2018'in ve tüm zamanların muhtemelen en çok beklenen Rolls-Royce otomobiliydi. Çağdaş ve fonksiyonel tasarım, artan SUV araçlar karşısında, Cullinan'ı ikonikleştiriyor.

Rolls-Royce'un en pratik hali olan Cullinan, günümüzde mevcut olanlar arasından, çok yönlülüğü, aile odaklılığı ve eğlenceli sürüşüyle sıyrılan en lüks SUV'dir. Yepyeni alüminyum lüks mimarisi üzerine oturtulan ikinci Rolls-Royce olan Cullinan, dünyada teknolojik olarak en gelişmiş ve yalnızca amaca yönelen bir otomobildir. Gezegenin tümünde oluşabilecek her türlü tahribata karşı test edilen Cullinan, Rolls-Royce'un yol alışkanlıklarından herhangi bir taviz vermeden, "sihirli halı sürüşü" gelişimini, arazi sürüşü keyfiyle birleştiren inanılmaz yetenekli off-road aracıdır.

Meşhur sihirli halı sürüşü, daha hafif mimarisi ve en son otomatik dengeleme hava süspansiyonu sayesinde yolda ve yol üzerinde etkili bir sürüş sağlıyor. Mevcut havalı süspansiyon sisteminin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasıyla, pervane şaftlarının güçlendirilmesi, sürücünün ön tekerleklere dahil edilmesi ve yeni 6.75 litrelik ikiz turbo V12 Rolls-Royce motorunun tam olarak yeniden işlenmesi, mümkün olan en düşük devir sayılarda (850Nm) doğru tork seviyesini (1,600 devir / dakika) sağladı. Rolls-Royce mühendislik ekibi, Cullinan'ın lüks Rolls-Royce araç sahiplerini daha önce hiç seyahat etmediği yerlere götürmesini sağlıyor.

Suv sektörünün ilk "Üç kutu" otomobili Cullinan'ın bölme duvarı, bagaj bölmesinden uzaklaşan yolcular için ayrı bir ortam yaratır. Rolls-Royce motor Cars tasarım direktörü Giles Taylor "Müşterilerimizin maceracı dürtülerini tatmin edecek meydan okuyan bir tasarıma sahip, otantik, üç kutulu, yüksek gövdeli bir arazi aracı tasarladık." dedi.

Cullinan'daki koltuklar Rolls-Royce kalitesini ve işçiliğini sergileyen cesur, kendine güvenen bir karaktere sahip. Yeni koltuklar, Rolls-Royce’ın deri zanaat ustalığını da gözler önüne seriyor, çünkü tüm sırt paneli, üç boyutlu bir yüzey elde etmek için tek bir deriden üretildi. Cullinan'ın arka yolcu bölmesi, özel ihtiyaçlar için, evde hissi yaratacak en iyi koltuğu sunmak üzere tasarlanmıştır. Arkada iki çeşit koltuk konfigürasyonu sunulmaktadır. Salon Koltukları veya Bireysel Koltuklar. Salon koltuk konfigürasyonu, iki seçeneğin daha işlevselidir. Arka koltuklar katlanabiliyor olarak tasarlanmıştır. Rolls-Royce için bir ilk olan katlanabilen koltuk özelliği fonksiyonelliği ön plana çıkarır.

Üç kişi oturabilecek şekilde tasarlanan koltuklar, sadelik ve pratikliğin birleşimidir.

Cullinan, Manzara süiti ve Rekreasyon modülü dahil olmak üzere, koleksiyonerlerinin çeşitli yaşam tarzlarına göre özel olarak geliştirilmiş bir çok bespoke özelliğe sahiptir.

Rolls-Royce stilinde zahmetsiz heryere gidebilen bir otomobil yaratan marka, SUV segmentinde de en üst noktaya çıkmayı başardı.