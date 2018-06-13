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Rigorent, tasit.com üzerinden hizmet vermeye başladı!

Tur Assist’in sektöre kazandırdığı bireysel araç kiralama markası Rigorent, gerçekleştirdiği iş birlikleri çerçevesinde otomobil kiralamak isteyen müşterileri ile arasındaki mesafeyi kısaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Garaj Sepeti bünyesinde araç alım satım, kiralama ve karşılaştırma hizmeti veren Tasit.com ile iş birliğine giden Rigorent, artık Tasit.com üzerinden de araç kiralama hizmeti verecek. Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Tasit.com platformu sayesinde araç kiralama hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Rigorent, tasit.com üzerinden hizmet vermeye başladı!

Tur Assist’in sektöre kazandırdığı bireysel araç kiralama markası Rigorent, gerçekleştirdiği iş birlikleri çerçevesinde otomobil kiralamak isteyen müşterileri ile arasındaki mesafeyi kısaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda Garaj Sepeti bünyesinde araç alım satım, kiralama ve karşılaştırma hizmeti veren Tasit.com ile iş birliğine giden Rigorent, artık Tasit.com üzerinden de araç kiralama hizmeti verecek. Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Tasit.com platformu sayesinde araç kiralama hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:32
3154 Okunma
Rigorent, tasit.com üzerinden hizmet vermeye başladı!

Ülkemizde 20. yılını geride bırakan, asistans sektörünün lideri Tur Assist’in araç kiralama markası Rigorent, Tasit.com ile iş birliğine giderek otomobil kiralamak isteyen müşterilerle arasındaki mesafeyi kısaltmaya devam ediyor. Araç satışı, karşılaştırma ve kiralama hizmetinin verildiği Tasit.com ile yapılan iş birliği kapsamında bireysel müşteriler, kiralama işlemlerini Türkiye çapında yaygın bir şekilde faaliyet gösteren Rigorent markasının avantajlarıyla Tasit.com üzerinden gerçekleştirebilecekler. Tasit.com, 2009 yılından bu yana internet üzerinden araç alım satımı yapmayı kolaylaştırmasıyla ön plana çıkıyor; 2017 yılından bu yana da Garaj Sepeti bünyesinde hizmet sunmaya devam ediyor. Otomotiv sektöründe hizmet sunan KOBİ’leri (oto galeri, tamir ve bakım hizmeti sunan, oto kuaförü) dijitalleştirerek, bir platformda toplayan, onların internette dükkan açmalarını ve tüketicilerle buluşmalarını sağlayan Garaj Sepeti, aynı zamanda sigorta, finansman, filo şirketleri ile araç distribütörlerine araç katalog ürünü ile veri sağlıyor. Tasit.com, son tüketiciye ise araba değeri hesaplamadan araba kiralamaya kadar birçok özel hizmet sunuyor.

Yurt genelinde kolay araç kiralama!
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Türkiye’nin en yaygın ve en uygun fiyatlı araç kiralama markaları arasında yer alan Rigorent’in müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına devamlı yeni iş birlikleri geliştirdiklerini söyledi. Rigorent markasıyla araç çeşitliliğinin yanı sıra yaygınlık, rekabetçi fiyat ve müşterinin olduğu yere araç teslimat sistemi ile de ön plana çıktıklarını anlatan Fenercioğlu, Tasit.com ile gerçekleştirilen iş birliği hakkında “Araç satın almak isteyen veya aracını satan kişilerin aynı zamanda kısa dönem araç ihtiyaçlarını da online olarak karşılayabilmesi bakımından rakipleriyle farklılaşan değerli bir platform. Biz de bu yapıda yer alarak araç kiralama hizmetlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Rigorent’in geniş araç filosu ile Türkiye’nin çok sayıda ilinde ve havalimanlarının pek çoğunda yer aldığını belirten Fenercioğlu, araçların yüzde 45’inin ekonomik, yüzde 35’inin orta ve yüzde 20’sinin lüks segmentten oluştuğunu sözlerine ekledi. 
 

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